Se viene la tercera edición del Cafest y cambia de escenario: dónde se hará

El festival del café marplatense volverá a llevarse adelante en la previa del verano, esta vez con una nueva locación: los alrededores del Museo Castagnino. Contará con la participación de más de 40 cafeterías y se podrá disfrutar de 16:00 a 21:00.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) se informa que el sábado 29 de noviembre tendrá lugar *la tercera edición de CAFEST,* el festival que ya se convirtió en un clásico de la ciudad. En esta oportunidad, la cita *será en las calles Alvear y Avenida Colón, con entrada libre y gratuita.*

*Los asistentes podrán disfrutar, de un lado, del sunset en la avenida* y, del otro, de las vistas al mar, mientras bailan con la música de *DJ’s que estarán en vivo desde los balcones del emblemático Museo Castagnino,* creando un ambiente vibrante y totalmente diferente en la zona.

Con el café como protagonista, *más de 40 emprendimientos cafeteros locales volverán a presentar sus propuestas* con degustaciones, lanzamientos de productos, opciones gastronómicas y experiencias innovadoras.

Cabe recordar que inspirado en los coffee raves, *CAFEST busca fomentar la producción local, promover el consumo consciente y posicionar a Mar del Plata como un polo gastronómico innovador,* celebrando al café como un verdadero símbolo de encuentro y comunidad.

