Securion, empresa argentina líder en seguridad privada y tecnología aplicada, es la empresa de seguridad oficial y sponsor del 61° Coloquio IDEA

Durante el encuentro, que reúne a los principales líderes empresariales, políticos y sociales del país, Securion garantiza un entorno seguro y eficiente para el desarrollo de las actividades, combinando personas, conocimiento y tecnología aplicada en un ecosistema integral de protección.

Como parte de su participación, la compañía presenta en el evento las soluciones desarrolladas por su centro de innovación e investigación IH Tech Labs, entre ellas:

Drone autónomo capaz de cubrir 40.000 m² en menos de 30 segundos.

Securion Shield, Guardia de Seguridad con uniforme táctico, diseñado para operaciones especializadas de alta exigencia y patrulla táctica equipada con tecnología de última generación.

Estas innovaciones reflejan el compromiso de Securion con la transformación tecnológica del sector de la seguridad privada, impulsando el desarrollo de ecosistemas inteligentes de seguridad adaptados a cada entorno y necesidad.

“Ser parte del Coloquio IDEA nos conecta con los principales desafíos y oportunidades del país. Nuestra misión es acompañar a las empresas que impulsan el crecimiento argentino, brindando seguridad con tecnología, innovación y cercanía”, expresó Patricio D´Apice, Presidente y CEO Securion.

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en todo el país, Securion continúa consolidando su liderazgo en soluciones integrales de seguridad, combinando la experiencia de su equipo con la innovación de sus desarrollos tecnológicos.

