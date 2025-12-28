Seguidilla de días de playa en Mar del Plata: el calor se intensifica y el martes “se romperá el termómetro”

Este domingo presenta una mínima de 12°C y una máxima de 29°C

Mar del Plata atraviesa este domingo 28 de diciembre una jornada típicamente veraniega, con cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas en ascenso, dando inicio a una seguidilla de días ideales para disfrutar de la playa en el cierre del año.

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo presenta una mínima de 12°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana el cielo se mantiene despejado, mientras que por la tarde y la noche estará parcialmente nublado. El viento sopla del oeste por la mañana y rota al sur y noreste hacia la tarde y la noche, con ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en horas vespertinas.

Cómo sigue el tiempo en los últimos días del año

El pronóstico anticipa varios días consecutivos con condiciones de playa, temperaturas agradables y sin precipitaciones en el horizonte inmediato:

Lunes 29: mínima de 15°C y máxima de 26°C, con ambiente templado y estable.

mínima de 15°C y máxima de 26°C, con ambiente templado y estable. Martes 30: será el día más caluroso de la semana, cuando “se romperá el termómetro” : se espera una máxima de 35°C , con mínima de 18°C, configurando una jornada sofocante y plenamente veraniega.

será el día más caluroso de la semana, cuando : se espera una , con mínima de 18°C, configurando una jornada sofocante y plenamente veraniega. Miércoles 31: leve descenso térmico, con 15°C de mínima y 27°C de máxima, ideal para despedir el año al aire libre.

Año Nuevo con clima más templado

El jueves 1 de enero de 2026 llegará con condiciones más frescas pero igualmente agradables: mínima de 11°C y máxima de 26°C, marcando el inicio del año con tiempo estable, sin lluvias y temperaturas moderadas, propicias para paseos, playa y actividades recreativas.

El pronóstico extendido indica que el buen tiempo continuará durante los primeros días de enero, consolidando a Mar del Plata como uno de los destinos más elegidos para arrancar el verano con sol, calor y una larga seguidilla de jornadas a pleno.

