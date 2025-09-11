Seguridad en las aulas: emergencias constantes preocupan a los maestros

«Nuestro objetivo es mantener las escuelas seguras y funcionales, pese a las dificultades que enfrentamos en algunas comunidades”, destacaron desde el Consejo Escolar

En General Pueyrredon, las escuelas no solo cumplen su función educativa sino que también enfrentan incidentes que afectan su normal funcionamiento. Según Gabriela Viadas, consejera escolar del distrito, la oficina de emergencias del Consejo Escolar registra un promedio de tres pedidos diarios vinculados a distintos altercados y atentados contra los edificios educativos.

“Algunos son emergencias edilicias, sobre todo tras la última tormenta, como filtraciones y limpieza de pluviales. Otros involucran robos o daños a los establecimientos, como roturas de vidrios o piedrazos, aunque muchas veces las docentes y familias logran identificar a los responsables”, explicó Viadas.

La consejera detalló que la oficina de emergencias intervino recientemente en dos casos: un intento de robo en el polo educativo de Barrio Las Heras, con rotura de cerraduras y rejas, y un incidente menor por el apagado de una caldera. Además, comentó que la Comisión de Obras trabaja continuamente en solucionar filtraciones, roturas de vidrios, problemas de techos y accesos para alumnos con movilidad reducida.

Por citar solo uno de estos casos, la foto que ilustra esta nota, el mes pasado menores destrozaron una escuela en Estación Chapadmalal y lo subieron a redes sociales.

“Se atienden tanto reparaciones menores como intervenciones urgentes. Nuestro objetivo es mantener las escuelas seguras y funcionales, pese a las dificultades que enfrentamos en algunas comunidades”, afirmó Viadas, resaltando el compromiso del Consejo Escolar para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos.

La comunidad educativa se vio conmocionada tras conocerse ayer la noticia de una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y efectuó tres disparos.

Día del maestro



El 11 de septiembre 2025 se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles, ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.



Del mismo modo, el Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos, ya que se celebra en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos. En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios