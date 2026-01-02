Seguridad vial en Año Nuevo: 96 conductores alcoholizados detectados

Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que hubo 96 casos de alcoholemia positiva tras más de cinco mil operativos en todo el país. El valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Durante los controles realizados en la madrugada de Año Nuevo, se fiscalizaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 alcoholemias positivas en un operativo federal en distintos puntos del país. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia.

Se espera que estos operativos continúen toda la jornada del 1° de enero, debido a que habrá festejos durante el día.

“Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes”, indica el parte oficial.

Las fiscalizaciones ocurrieron en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

En algunos de los procedimientos se conocieron insólitas respuestas que dieron los conductores, muchos de los cuales también se sorprendieron al dar positivo de alcoholemia.

Las alcoholemias más altas

2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

“El alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Por este motivo, la ANSV mantiene controles permanentes para detectar e intervenir conductas que ponen en peligro la vida de personas”, expresan.

