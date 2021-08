Selección argentina: el mensaje decisivo de Dibu Martínez y el plan de vuelo de los “europeos” con destino Venezuela que rompe el boicot de las grandes ligas

El arquero confirmó que viajará para jugar por las eliminatorias; también lo harían los otros 21 convocados que juegan en las ligas que proponen un lockout

En medio de la pulseada entre las ligas europeas y la FIFA, una señal. Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa y del seleccionado argentino, confirmó en su cuenta de Twitter que viajará desde Inglaterra para jugar la triple fecha de Eliminatorias. “Punto muy disputado hoy. Próxima parada, Argentina”, posteó Dibu tras el 1-1 de su equipo frente a Brentford. Así, todo parece de acuerdo al plan que elaboró la AFA, cuya primera escala es el partido del próximo jueves contra Venezuela, en Caracas.

Ese plan comenzó esta este domingo de sábado con el arribo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y dos futbolistas de River, Franco Armani y Julián Álvarez. Ambos harán este domingo trabajos livianos de gimnasio del hotel Marriot y ya desde el lunes comenzarán con las prácticas en el estadio de Deportivo La Guaira, que se transformará en el búnker del equipo argentino en tierras bolivarianas.

El detalle del plan, que fuentes de la AFA contaron a LA NACION, establece que habrá dos chárters desde Europa que aterrizarán en Caracas con el resto de los convocados. El primero de ellos saldrá de Madrid, España, con los futbolistas que militan en España, Italia, Alemania, Países Bajos y Portugal. El segundo partirá desde París (Francia) y llevará a Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes. Los tres futbolistas harán el trayecto desde Reims, donde PSG jugará este domingo contra el conjunto local con el posible debut de la Pulga, hasta la capital francesa y luego se embarcarán en el avión privado del capitán de la selección.

Los dos vuelos despegarán en la noche del domingo. Todos los convocados deberían tocar suelo venezolano en la madrugada del lunes. Ese día harían los primeros ejercicios, para comenzar a preparar el partido ante el seleccionado Vinotinto, que acaba de quedarse sin entrenador por la renuncia del portugués José Peseiro por impagos y tendrá técnico interino en esta triple jornada.

Julián Álvarez, uno de los dos futbolistas del seleccionado que ya están en Venezuela junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para el partido del jueves por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.Twitter @Argentina

De esta manera, el lockout anunciado por las principales ligas europeas a la cesión de los futbolistas parece no alterar los planes de la AFA y Scaloni. Durante toda la semana confiaron en que los 22 jugadores que se desempeñan en esos torneos (Inglaterra, España, Portugal e Italia) viajarían igual, a pesar de cualquier tipo de posible represalia. No sucede lo mismo en Brasil, por ejemplo. Tite, el entrenador, hizo una convocatoria extra por si se le caían futbolistas. Ya sabe que al menos uno de los llamados, no vendrá: Raphinha, quien juega en Leeds a las órdenes de Marcelo Bielsa.

La selección enfrentará a Venezuela en Caracas (jueves 2 de septiembre), a Brasil en San Pablo (el domingo 5) y a Bolivia en el Monumental (el jueves 9)

La Conmebol nunca tuvo dudas sobre el viaje de los futbolistas convocados. El único problema real siempre fue la disposición sanitaria del gobierno inglés, que establece cuarentenas obligatorias al regreso de países incluidos en la zona roja del coronavirus. La medida alcanza a toda Sudamérica, parte de África y Europa. En esos casos, y por más que el reglamento de la FIFA sea muy claro y establezca sanciones para los clubes que se nieguen a ceder a sus jugadores, Conmebol siempre supo que dependía de la decisión de los futbolistas. Con los argentinos no hubo siquiera incógnitas. Los cuatro convocados de la Premier League (Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia y Emiliano Martínez) siempre manifestaron su predisposición para emprender el viaje.

“Estamos en permanente contacto con todas las asociaciones. Saben que si precisan ayuda las vamos a acompañar”, dijeron desde la Conmebol a este medio. A esta altura, hay algunas cuestiones puntuales: los brasileños de la Premier y el caso de Miguel Almirón, considerado fundamental por Paraguay, y a quien Newcastle, su club, no quiere ceder. Tite, entrenador brasileño, encontró una solución momentánea: como le sobran futbolistas convocables amplió la lista. Y aprovechará esta triple fecha, que incluye el clásico con Argentina, para observar a otros jugadores.

Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, y UEFA, administrada por Aleksandr Çeferin, están en contacto permanente y hablaron la semana pasada durante el sorteo de la Champions League sobre el conflicto con las principales ligas europeas por la cesión de jugadores sudamericanos.@agdws

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, estuvo esta semana en Estambul para el sorteo de la Champions League y habló en persona con el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA, en inglés), Nasser Al-Khelaifi, también presidente de PSG. Lo mismo hizo con Aleksandr Çeferin, máximo dirigente de la UEFA. Al directivo paraguayo no le quedaron dudas de que, por más amenazas que hubiera, los principales futbolistas de su continente darían el presente en la triple fecha FIFA.

Durante el sábado trascendió un dato más: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallaría en forma inminente contra el reclamo iniciado por LaLiga. El recurso se basaba en la decisión unilateral de FIFA de ampliar el calendario y destinar 11 días para los jugadores convocados en lugar de los 9 previstos originalmente. Fuentes de la Conmebol aseguraron que la determinación de la FIFA se basaba en informes médicos y estaba justificada. Hubo hasta una votación en el bureau de la FIFA. Salió 5 a 1 a favor de la medida. El voto en contra fue de la UEFA.

Los goles de Lautaro Martínez y Correa, los convocados de Inter

Los convocados por Scaloni llegarán en un gran momento a la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas. Lautaro Martínez, por caso, convirtió en la victoria como visitante de Inter ante Verona. En ese partido, además, Joaquín Correa, recién llegado desde Lazio, anotó dos veces para su nuevo club. No fueron los únicos goleadores argentinos en el fin de semana del fútbol italiano.

En el 3-0 de Udinese frente a Venezia celebró también Nahuel Molina Lucero, autor del 3-0 del conjunto de Udine en tiempo de descuento. Además, la Fiorentina de Lucas Martínez Quarta y Nicolás González (ambos titulares) venció 2-1 a Torino. El ex jugador de Argentinos Juniors, además, señaló el primer gol del conjunto violeta donde alguna vez brilló Gabriel Batistuta. Atalanta, con Juan Musso en el arco, no pasó del 0-0 ante Bologna (Nicolás Domínguez, titular). Y Paulo Dybala no pudo evitar la derrota de Juventus como local ante Empoli, que por primera vez se llevó un triunfo de Turín.

En España, Marcos Acuña dio la asistencia para el gol de Sevilla, que igualó 1-1 con Elche de visitante. Alejandro “Papu” Gómez ingresó desde el banco de suplentes y jugó media hora, mientras que Gonzalo Montiel no entró. Guido Rodríguez, por su parte, fue titular en Betis, que cayó 1-0 como local ante Real Madrid, gracias a un gol de Dani Caravajal. Este domingo jugarán Juan Foyth y Gerónimo Rulli con Villarreal y Rodrigo De Paul y Ángel Correa con Atlético de Madrid. En Alemania, Exequiel Palacios fue titular (reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo) en el 4-1 de Bayer Leverkusen frente a Augsburg, como visitante.

En los Países Bajos, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez jugarán este domingo domingo frente a Vitesse, por la Eredivisie, mientras que en Portugal Nicolás Otamendi comandará la defensa de Benfica este domingo frente a Tondela.

