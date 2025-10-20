Semana complicada: anticipan más vientos y además habrá lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones del tiempo para las próximas jornadas

El arranque de la semana tendrá vientos. Además del anticipo de ráfagas que se había lanzado el sábado y correspondía a este domingo y mañana lunes, ahora el Servicio Meteorológico Nacionaladelantó que seguirán el martes.

Además, en su sitio web, comunicó que el miércoles habrá un descenso de temperatura y hasta un 40% de probabilidad de chaparrones durante toda la jornada.

En cuanto a las máximas, se espera que sean de 22, 20 y 24 grados, mientras que las mínimas serán de 12, 14 y 15. Para el jueves llegará un anticipo del verano: 26 grados y cielo mayormente nublado.

Además, el SMN remarcó que jueves y viernes tendrán buen clima y los vientos regresarán a la ciudad de Mar del Plata en la madrugada del sábado, donde además se espera una temperatura invernal en cuanto a la máxima (13 grados).

En cuanto a la humedad, el sitio especializado Weather.com anticipó que irá en aumento hasta llegar casi al 100% en la jornada del miércoles. Además, la web expresó que las lluvias podrían extenderse jueves, viernes y sábado

Fuente: ahoramardelplata

