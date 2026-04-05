Semana Santa: para UTHGRA Mar del Plata «no fue como otros años» y preocupa el invierno

La conducción de Pablo Santín señaló que la ocupación rondó el 50% y que, aunque el turismo “siempre empuja el trabajo” en la hotelería y la gastronomía, el consumo fue “muy cuidado” y la actividad no alcanzó los niveles de otros años.

El movimiento turístico que registró este año Semana Santa en Mar del Plata estuvo “bastante lejos del de otros años”, cuando el fin de semana largo era uno de los puntos fuertes del calendario, indicaron desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata al trazar un balance.

“La actividad fue moderada. Claramente el clima no nos acompañó, también habíamos tenido otro fin de semana largo muy cerca (24 de Marzo) y es evidente la caída del poder adquisitivo de la gente. Semana Santa no explotó como otras veces”, analizó Pablo Santín, secretario general del gremio, en base a lo relevado en el sector entre el miércoles y este domingo.

La ocupación hotelera promedió el 50%, aunque algunos establecimientos trabajaron por encima de ese promedio y muchos otros por debajo, con pocos huéspedes. “Otros años se ha superado holgadamente el 70% en esta fecha, pero tampoco podemos decir que fue un fracaso. No fue el mejor, pero tampoco el peor. Es acorde a momento que se vive”, dijo el dirigente.

En la gastronomía, se registró mayor actividad en la zona céntrica, en Güemes y otros centros comerciales, mientras que el Puerto tuvo un movimiento fuerte especialmente durante el Viernes Santo. En otras zonas, «no se sintió tanto» el movimiento turístico.

“Fue un fin de semana largo más, con movimiento moderado, no como otros años donde Semana Santa era un punto fuerte”, agregaron desde UTHGRA Mar del Plata.

Sin embargo, advirtieron que el consumo fue “muy cuidado”, en línea con “una situación económica compleja”, marcada por “la progresiva retracción del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, ya que se vio en el verano y todo indica que va a continuar”.

“La temporada ya quedó atrás y ahora el foco está puesto en cada fin de semana largo. En este caso hubo un repunte, vino algo de gente y eso se nota, pero la situación general no puede dejar de preocuparnos”, señaló Santín.

Desde UTHGRA remarcaron que el turismo es «un aliado estratégico» para sostener el trabajo en la hotelería y la gastronomía, especialmente para los trabajadores eventuales. “Sin querer ser alarmistas, la incertidumbre de cara al invierno nos preocupa porque pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias”, advirtió el dirigente.

De todos modos, el secretario general destacó la llegada de visitantes. “Celebramos que los turistas elijan Mar del Plata y disfruten de todos sus atractivos y servicios, más allá de que el clima no haya acompañado del todo en Semana Santa. Nuestro objetivo es cuidar y defender el trabajo, y en eso estamos enfocados cada día”, concluyó Santín.

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