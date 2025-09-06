Septiembre en el Museo Scaglia

Mirador Virtual Mobile

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura- presenta la agenda especial del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” para el mes de septiembre.

Ubicado en Libertad 3099, frente a Plaza España, el museo abrirá lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16 (último ingreso a las 15.30) y sábado y domingo de 14 a 19 (último ingreso a las 18.30). Los martes permanecerá cerrado.

El valor de la entrada general es de 3.500 pesos: marplatenses, jubilados y estudiantes abonan 2.600 pesos, y los menores de 4 años ingresan sin cargo. Los miércoles, la entrada es gratuita.

El Museo tiene por objetivos, la conservación del patrimonio natural, la investigación, la comunicación pública de la ciencia y la educación a la comunidad acerca de la historia natural de nuestra región. 

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán descubrir rocas y minerales, la historia geológica de la región, restos fósiles de nuestra megafauna prehistórica y dos réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos. Además, los artrópodos, aves, mamíferos y el acuario acondicionado con invertebrados y peces forman parte de esta muestra que aborda los distintos ambientes naturales del sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Actividades especiales

Habrá charlas abiertas a la comunidad, en el marco de las XL Jornadas Argentinas de Botánica. El miércoles 24 a las 14 será el turno de «Corredores Biológicos Productivos: El Rol de la Flora y sus Polinizadores», a cargo de Sergio Bravo. El jueves 25 a las 14, la temática será “Flores de las sierras de Tandilia”, por la bióloga Malena Sabatino. Finalmente, el viernes 26 a las 14 tendrá lugar la charla “Plantas para nuestra Salud”, a cargo de la Dra. Sara Itkin.

En ese sentido -y enmarcado en el ciclo “Recuerdos de la Plaza”- el 26 de septiembre a las 16 participará Marta Lamas. Esta actividad, está organizada por la Asociación de Amigos del Museo.

El 21 de septiembre a las 15, la compañía Títeres del Bosque presentará la obra “Derechos chuecos”, con entrada gratuita (a confirmar).

Para más información sobre la programación cultural municipal, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/cultura.

