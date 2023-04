Ser celíaco en Mar del Plata: una odisea económica para la persona

En un contexto inflacionario alto y una sequía que no permite producir los alimentos necesarios para su dieta, la canasta básica de un celíaco suele ser inalcanzable de conseguir

Llegar a fin de mes es cada día más complicado y para todos los sectores de la República Argentina la resiliencia sigue siendo la bandera principal para poder salir adelante. Por este motivo, desde este medio, se contactó a la presidenta de la Asociación Celíaca Argentina de la filial Mar del Plata , Alejandra de la Riva, para consultar sobre el presente que viven quienes padecen esta enfermedad.

En principio, se le preguntó sobre la composición de la canasta básica de un celíaco, respecto a esto explicó: “Sacando las harinas, los demás componentes son los mismos, siempre que sean libres de gluten. Esto es lo que encarece el producto. Aunque hay una mayor cantidad, lo que sí está caro es lo que es específico como harina y galletitas. Muchas veces es imposible producir los alimentos en nuestras casas”.

“Además, la sequía que se está viviendo en el país nos afecta directamente a los celíacos, ya que hay faltante de mandioca. Actualmente la podemos encontrar entre 1500 y 2000 pesos el kilo. Nuestra dieta se basa en mandioca, arroz y maicena”, agregó.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES Y LOS CONTROLES POR EL PISO

Seguir saliendo a comer para un celíaco en Mar del Plata es complicado. Los valores no ayudan y los controles tampoco: “Seguimos con los restaurantes que tiene menú para celíacos, pero no están controlados por bromatología. Sabemos, además, que algunos producen el menú en el lugar, pero al no tener control no sabemos si existe la contaminación cruzada. La realidad es que el Municipio tiene que dar cumplimiento con la ordenanza y verificarlos. No para poner una multa o cerrarlos, sino para tener una mesa de trabajo y poder darle una solución a esto”.

Respecto a la información que circuló sobre los chocolates que no cumplían con las normas y que se incautaron en la ciudad balnearia explicó: “Esto suele suceder, ya que ponen el número de otro producto que sí tiene la habilitación o porque no cumplen con los requisitos. Por eso necesitamos controles y en ese caso la ANMAT fue quien dio la orden nacional y fue aquí donde se incautó el producto”.

SER CELÍACO NO ES UNA DECISIÓN: ¿EL ESTADO DA RESPUESTA?

Muchas veces las personas deciden algún tipo de alimentación, pero en este caso no. Por este motivo, se le consultó a la Presidente sobre cómo actúa el Estado ante una enfermedad que es de carácter grave, ya que dificulta la vida cotidiana de la persona que la padece: “La respuesta que hay está derivada a las obras sociales. Éstas dan un monto fijo a cada celíaco, algunas dan el dinero y otras lo da con órdenes de compras y la realidad es que es un monto ridículo. Estamos hablando de $2672, acá el Estado tendría que actualizar el monto semestralmente y no por decreto”.

Un monto que no alcanza para un kilo y medio de mandioca repercute íntegramente en los bolsillos de todos: “Esto afecta a los sectores más vulnerables. Aquel que no tiene dinero basa su dieta en fideos porque es lo mas económico que encuentran. En el caso del celíaco esto es muy caro y hace que la persona que esté en esta situación deje la dieta y enferme”, cerró.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios