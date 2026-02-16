Será en el Festival de Carnaval de Bendu Arena KHEA LUEGO CANTAR CON BAD BUNNY LLEGA A MAR DEL PLATA

El martes 17 de febrero llegará a Bendu Arena la celebración del carnaval con los shows de Khea, Los Caligaris y Kapanga, las canciones del DJ Sonido Parrandero y la presentación de La Feliz Comparsa.

KHEA el rapero argentino que fue invitado a uno de los shows del puertorriqueño Bad Bunny en la primera noche de River y que versionaron su tema Loca junto a Cazzu y Duki estará presente en un show inolvidable de despedida del Carnaval.

Por su parte Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras y anuncian su primera gira internacional de 2026, con una esperada vuelta a México, uno de los países donde la banda mantiene un vínculo más fuerte y fiel con su público. Con cinco fechas confirmadas en distintas ciudades del país, el grupo cordobés promete llevar su inconfundible fiesta a escenarios clave, reafirmando un lazo que se renueva show tras show.

La gira comenzará el 13 de marzo en Veracruz, con una presentación en el Foro Boca, y continuará el 14 de marzo en Cuernavaca, en el Teatro Ocampo, el 15 en el Festival Tlaskalita, el 19 de marzo en Querétaro (Foro Arpa), el 20 de marzo en Toluca (Teatro Morelos) y cerrará el 21 de marzo en Juárez, en Centepatio. Cinco fechas que confirman la vigencia y el poder de convocatoria de una banda que hace de cada concierto una celebración colectiva.

Por su parte Kapanga viene de lanzar su colaboración con Milo J y se trata de “No me sueltes”, uno de los tantos clásicos de Kapanga, demuestra la relación eterna que tiene la banda con la música y su público. Como bien dice la letra: “Y vamos a ver si es fuerte este amor, por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos”.

Este año Kapanga está celebrando su aniversario número 30, regalándonos colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum. Ya se dieron a conocer “El Mono Relojero” con Damas Gratis, “La Crudita” junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos, “Desearía” con Bándalos Chinos. Y esta vez revelan al gran invitado MILO J, con una versión EN VIVO que plasma el respeto y admiración musical entre ambas generaciones

