Shows en vivo, gastronomía y las mejores imágenes de la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Santa Clara

Con una nutrida convocatoria de vecinos y turistas, la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal se consolida como uno de los principales atractivos del verano en la costa bonaerense, con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para toda la familia

El tradicional evento se desarrolla en la Rotonda del Viejo Contrabandista, con entrada libre y gratuita, y se extenderá hasta este lunes inclusive. Cada jornada, desde las 20, el escenario principal ofrece una variada programación artística que combina bandas locales y regionales con figuras de proyección nacional.

Además de una amplia oferta de cerveza artesanal elaborada por productores locales y de la región, el predio cuenta con puestos de gastronomía típica, feria de emprendedores y espacios recreativos que convocan a público de todas las edades.

Durante la noche del sábado se presentaron Estado de Cronopio, Los Pepas, Cebra, Antho Mattei y Charly Moreno y Los Chikilines, en un marco de celebración.

La programación continuará este domingo con los shows de La Juana Reynas, A Tempo, Jueces de Mármol, Kimono Covers y Grupo Frack, mientras que el cierre estará a cargo de Los Totora y La Re-Banda.

La última jornada, prevista para el lunes, contará con las actuaciones de Ruido Pampa, Tino y Los Grabetas y Son del Tambor, y culminará con el show principal de Antonio Ríos, que pondrá el broche final a una nueva edición de la tradicional fiesta.

Fuente: ahoramardelplata

