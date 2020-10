Si no es trabajo con prevención será enfermedad con desocupación

Los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero manifestaron que es tan nocivo y peligroso el negacionismo sobre las consecuencias del COVID como el desconocimiento de la urgente necesidad de volver al trabajo.

El INDEC pone el cifras lo que ya vemos en la calle

El índice de desocupación que acaba de publicar el INDEC nos está indicando que el desafío del ahora es generar prevención con trabajo. Las consecuencias de los cierres indiscriminados pueden ser tan catastróficos como el negacionismo acerca del virus. Cuando proponemos CON PROTOCOLOS, TODO PERMITIDO, estamos diciendo que el Estado se tiene que hacer responsable de establecer los procedimientos de prevención con los que se puede volver al trabajo. El índice del INDEC no hace otra cosa que poner en cifras la angustia desesperante que ya han expresado los trabajadores de la UOCRA con su huelga a la japonesa, los sectores de la gastronomía pidiendo trabajar y las distintas organizaciones productivas y sociales que dan todos los días una nueva voz de alarma.

La realidad es una y no se puede elegir solo una parte de los problemas

No sirve negar el virus. Pero tampoco puede haber negacionismo sobre la necesidad de volver al trabajo. La realidad es toda una y el Estado no puede elegir con qué parte de los problemas se queda ni sobre qué parte de la realidad prefiere operar. Se debe abordar el desafío en su integridad. Para empezar a mitigar los daños, “Con protocolos”, debe estar todo permitido.

Los marplatenses de todos los sectores le están dando un mandato al Intendente de la ciudad para que gestione en todos los frentes. También frente a la Nación y la Provincia para que se entienda que deben reunirse en una misma mesa la pequeña y mediana empresa, los trabajadores, y los sectores de la ciencia para formular una estrategia de superación. Sino es salud con trabajo, será desocupación con enfermedad. Por eso no se debe perder un solo minuto más sin afrontar el desafío de formular una síntesis superadora que permita, con protocolos, volver al trabajo.

