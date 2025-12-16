Si querés estudiar en la Universidad, estás a tiempo: se anunció una segunda instancia de inscripción para 2026

Se trata de la segunda ventana de inscripciones, aunque no es para todas las carreras. Enterate a cuáles podés anotarte y qué requisitos se piden.

La Universidad Nacional de Mar del Plata anunció la apertura de la segunda ventana de inscripción a las carreras de grado y pregrado: del 9 al 19 de febrero de 2026 quienes quieran estudiar en la Unmdp podrán anotarse.

«Esta instancia representa una nueva oportunidad para quienes deseen iniciar su formación académica en una de las universidades más destacadas de la región», valoraron las autoridades, que advirtieron que esta reapertura no incluye las carreras dependientes de las Facultades de Medicina ni de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), cuyos procesos de inscripción ya han finalizado.

Luego de cerrar el primer llamado con un total de 23.093 solicitudes, la Unmdp vuelve a convocar a la comunidad a sumarse a sus propuestas académicas. Si bien Psicología, Medicina y Enfermería siguen siendo de las más elegidas, las Tecnicaturas siguen tomando gran relevancia y van ganando terreno entre las 72 carreras que ofrece la casa de altos estudios.

Quienes quieran anotarse tienen que presentar documentación específica. En concreto, los requisitos son:

DNI argentino o equivalente, en formato digital (.pdf, .jpg, .png)

Título secundario legalizado o certificado de título en trámite, también en formato digital

Certificado de alumno regular para quienes están terminando el secundario

Correo electrónico activo para recibir notificaciones

Formulario de inscripción completo, generado por el SIU-Guaraní

Los estudiantes extranjeros, además de los documentos ya mencionados, tienen que presentar certificación del idioma español emitido por organismo competente (CELU o similar nivel B1), DNI argentino, el documento del país de origen acompañado por la residencia otorgada por Migraciones y en caso de tener un título secundario emitido por un país extranjero, es necesaria su legalización y convalidación con el Ministerio de Educación de Argentina. Este trámite debe presentarse antes del inicio de la cursada de la primera materia o ciclo inicial.

