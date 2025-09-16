Siete barrios de Mar del Plata tendrán un corte de agua este martes

Así lo informaron desde Obras Sanitarias. Los detalles.

La empresa municipal Obras Sanitarias (OSSE) anunció que este martes siete barrios de la zona sur del ejido urbano de Mar del Plata podrían sufrir un corte de agua producto de obras en la red. Los detalles.

Según adelantaron desde OSSE, el corte de agua afectará principalmente con baja presión para una amplia zona que abarca desde la avenida Vértiz a Schoenstatt y de Jorge Newbery/Edison hacia la costa.

Puntualmente, la empresa municipal llevará adelante tareas en la Estación elevadora Mario Bravo para mejorar el servicio de agua por red por lo que el área afectada estará vinculada puntualmente a la zona de influencia de esa estación.

Esas tareas, en consecuencia, afectarán a los barrios Punta Mogotes, Faro Norte, Alfar, Bosque Peralta Ramos, Jardín de Stella Maris, Jardín de Peralta Ramos y Colinas de Peralta Ramos.

A modo preventivo, desde Obras Sanitarias Sociedad de Estado recomendaron que las personas usuarias cuenten con el tanque de reserva preparado para autoabastecerse del recurso mientras duren las complicaciones en el servicio.

Fuente: Quédigital

