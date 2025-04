Sigue el buen tiempo: cómo estará el clima este martes 29 de abril en Mar del Plata

El cielo estará algo nublado y la temperatura máxima rondará los 17º C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Continúa el buen tiempo en Mar del Plata. La semana pasada fue bastante agradable, el viernes por la noche llovió, y luego el clima se recompuso. Este martes 29 de abril no será la excepción.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado durante el día y parcialmente nublado a la noche, sin probabilidades de lluvia.

La temperatura no variará demasiado, ya que a la mañana harán 13º C, a la tarde llegará a una máxima de 17º C y a la noche bajará a 15º C.

En cuanto al viento, a la mañana y a la noche soplará del norte a 7-12 kilómetros por hora. Sin embargo, a la tarde provendrá del noreste a 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios