Sigue el frío en Mar del Plata: extendieron el alerta por temperaturas extremas

En Mar del Plata y la zona habrá frío extremo, según el alerta extendido que comunicó el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta este martes pasadas las 18 horas, se esperan temperaturas muy bajas.

A la madrugada y cerca de las 8 de la mañana, la sensación térmica será de tres grados bajo cero. La mínima, en tanto, está prevista en los dos grados.

Además, habrá vientos fuertes: llegarán a soplar con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. El sol, por su parte, podría aparecer levemente en la mañana, mientras que en el resto de la jornada el cielo estará nublado.

Además de Mar del Plata, en la emisión del alerta se incluyó a General Guido, Balcarce, Mar Chiquita, General Madariaga, Maipú y Ayacucho.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

