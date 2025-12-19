Sigue el veranito: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo algo nublado pero una temperatura máxima de 27 grados.

Para el cierre de la anteúltima semana completa del 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una nueva jornada veraniega pero con algunas nubes.

En la mañana se presentarán 21 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Asimismo, para la tarde, la temperatura aumentará a 27 grados -esperada como la máxima-, al igual que los vientos, que incrementarán su intensidad a entre 23 y 31 km/h. Además, se espera que el cielo se torne mayormente nublado.

Finalmente, durante la noche, el termómetro indicará una baja hasta los 21 grados.

Fuente:Mi8

