Sigue la caída del consumo: las ventas bajaron 4,6% en marzo en Mar del Plata

El informe mensual de UCIP mostró una nueva baja interanual en las ventas minoristas de la ciudad. La mayoría de los comerciantes no cree que sea un buen momento para invertir y prevé un escenario sin mejoras en el corto plazo

Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron en marzo una caída interanual del 4,6%, según el informe elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP, que releva la actividad de los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad.

El relevamiento compara las unidades físicas vendidas entre marzo de 2026 y marzo de 2025, y ratifica una tendencia negativa en el consumo local. El dato se suma a otros informes recientes del sector, como la baja registrada durante el último fin de semana extra largo en Mar del Plata.

El presidente de UCIP, Blas Taladrid, sostuvo que la continuidad de la caída de ventas responde a la pérdida de capacidad de consumo de las familias y advirtió que, sin medidas que impulsen la demanda, los próximos meses podrían mantener la misma tendencia.

En ese contexto, el 49,2% de los comerciantes encuestados indicó que la situación económica de su empresa se mantuvo estable frente al año pasado, mientras que el 42,9% consideró que empeoró y apenas el 7,9% dijo haber registrado una mejora.

Mirando a futuro, el 58,7% cree que dentro de un año su situación seguirá sin cambios, el 20,6% considera que estará mejor y el 20,7% estima que empeorará.

En cuanto a los planes de inversión, el 87,5% afirmó que este no es un buen momento para invertir en su empresa, frente a un 9,4% que sí lo considera favorable.

Respecto del movimiento comercial, el 51,6% dijo haber observado una cantidad similar de gente en su local en comparación con febrero, el 21,9% notó algo más de público, el 6,3% bastante más, y el 20,2% aseguró haber visto menos circulación.

Sobre las utilidades, el 57,1% calificó el resultado de marzo como regular, el 22,2% como malo, el 15,9% como bueno y el 4,8% como pésimo.

Además, el 71,4% de los comerciantes consideró que las ventas se mantendrán sin variaciones en los próximos seis meses, mientras que el 25,4% cree que caerán y apenas el 3,2% se mostró optimista.

En materia de recursos humanos, el 88,9% señaló que mantendrá su plantilla de personal, mientras que el 11,1% prevé recortes.

Por último, el informe reveló que el 92,1% de los comercios relevados no vende a través de canales digitales, frente a un 7,9% que sí lo hace.

El trabajo abarcó locales ubicados en Microcentro, Güemes, Tejedor, Constitución, Playa Grande, Talcahuano y 12 de Octubre, entre otros corredores comerciales, y relevó rubros como indumentaria, calzado, marroquinería, óptica, bazar, alimentos y bebidas, farmacia, materiales para la construcción y ferretería, entre otros.

Fuente: ahoramardelplata

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