Sigue la lluvia y hay alerta por viento: cómo estará el clima este jueves 7 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada con continuidad de chaparrones intensos.

El clima en Mar del Plata para este jueves 7 de mayo permanecerá con continuidad de chaparrones durante toda la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 12ºC por la mañana. Además, se sostiene el alerta amarillo por viento del sudoeste a entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvias será de entre el 40 y el 70%.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 18 ºC, la máxima esperada para hoy, con viento que soplará hasta los 41 km/h. Además, la probabilidad de tormentas seguirá siendo de entre el 40 y el 70%.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 14 ºC, mientras los chaparrones continuarán pero en una probabilidad de entre el 10 y el 40%. Asimismo, las ráfagas incrementarán su intensidad hasta los 70 km/h.

Fuente: Mi8

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