Sigue la presión sobre el dólar oficial y opera a menos de $10 del techo de la banda

La divisa norteamericana sigue bajo presión en la antesala de los comicios, en un mercado atento a la intervención oficial y a las señales de Washington

El dólar oficial se acerca a los $1.500 mientras supera los $1.550 en las cotizaciones financieras (MEP y CCL), en los días previos a las elecciones generales. La demanda de divisas sigue firme, mientras el Gobierno multiplica anuncios optimistas en un intento por calmar a los inversores.

El primero llegó el lunes, con la confirmación de un swap con Estados Unidos por u$s20.000 millones, de libre disponibilidad, aunque sin impacto en las reservas brutas. También se comunicó una recompra de deuda.

Estas medidas, pese a ser positivas, no lograron contener la volatilidad cambiaria y los analistas anticipan que la inestabilidad persistirá en las jornadas previas a los comicios. En este sentido, durante esta mañana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el swap con el BCRA y justificó el auxilio a Argentina.

El lunes, operadores cambiarios detectaron posturas de venta en el techo de la banda que podrían corresponder al BCRA. «La demanda por cobertura continúa sostenida, y así lo refleja un dólar mayorista por encima de los $1.470 que sólo intercala respiros ante las intervenciones de Bessent, las cuales últimamente ya no logran correr a la demanda privada, sino apenas morigerar el reacomodamiento al alza de la divisa, antes de que llegue al techo de la banda y deban activarse ventas del BCRA», planteó el economista Gustavo Ber.

Así, una de las incógnitas es si se reforzará la intervención del Tesoro de EEUU para evitar que el dólar toque el techo y el Central empiece a drenar reservas o si se apostará a que aparezca algo de oferta privada. Lo cierto es que son ruedas de incertidumbre y el mercado busca cubrirse.

El mercado sigue demandando cobertura, en la previa electoral

El dólar mantiene la volatilidad con cuatro ruedas por delante

En las primeras operaciones de esta mañana, el dólar mayorista se mueve a $1.485, y con un pico intradiario de $1.489, un incremento de $10 respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio se encuentra a solo 0,5% del techo de la banda cambiaria, que este martes es de 1.491,1%. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para «defender la banda cambiaria».

De acuerdo a diversas fuentes del mercado, el BCRA colocó varias posturas vendedoras en el extremo superior de la banda. De momento, el volumen operado es de u$s89 millones, una cifra menor a la de este lunes, y no se registran, de momento, intervenciones por parte del Tesoro de EEUU.

En el Banco Nación, el dólar minorista se vende a $1.505, una suba de $10 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.509,91, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central.

Dentro del sector financiero, la situación no muestra grandes fluctuaciones: el dólar MEP sube 1%, hasta $1.567,70, igual que el CCL, que se vende a $1.588,82. Por su parte, en las cuevas de la city, el dólar blue sube $20 hasta los $1.525. Mientras, el tipo de cambio «que nunca duerme», el dólar cripto, se vede a $1.553,41.

En el sector de futuros, la situación es mixta, destacándose el incremento de 0,7% en el contrato de dólar para marzo de 2026, que se estima en $1.730. Para fin de año, el mercado proyecta que el dólar valdrá $1.599, una suba implícita de 8,2% respecto al valor actual.

Nuevos anuncios que buscan aplacar a la city

Es en este contexto de apetito dolarizador que van conociéndose detalles del auxilio que otorgarían los grandes bancos de EEUU a Argentina. Encabezados por JP Morgan, que impulsa una suerte de reversión del «Plan Brady», el grupo también compuesto por Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup buscan garantías antes de prestar u$s20.000 millones al gobierno de Milei, tras mantener conversaciones con el Departamento del Tesoro liderado por Scott Bessent.

Los bancos esperan indicaciones sobre los avales que podrían ofrecerles o si Washington respaldará la operación por su cuenta. Según Wall Street Journal, la banca norteamericana siente que no pueden actuar sin el respaldo del Tesoro y buscan asegurarse de recuperar su inversión frente a la volatilidad de Argentina.

Milei abre el paraguas en la previa de las elecciones

El presidente Javier Milei, fiel a su estilo, se mostró activo en las redes sociales en las últimas horas. Esta vez se posicionó sobre dos temas centrales esta semana: el dólar y las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. A través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) el mandatario reposteó un mensaje en el que aseguran que en la recta final hacia los comicios «harán todo lo posible por generar pánico» con la divisa.

«TÉNGASE PRESENTE. Fin». Con estas palabras, el Presidente denunció a través del retuit a un posteo del economista Federico Domínguez que los próximos días serán de «pánico» y «mentiras», tal como sostiene el mensaje del citado especialista en finanzas, con un análisis sobre su visión de lo que pasará en las jornadas venideras con la divisa norteamericana.

En el tuit al que hace referencia Milei, Domínguez comenzó diciendo: «Esta semana harán todo lo posible por generar pánico e intentar que el dólar sea tapa de los diarios. Habrá mentiras: que el Tesoro de EEUU ‘le suelta la mano’ al Gobierno, que tras la elección se terminan las bandas y habrá una gran devaluación, que el Gobierno ‘gastó muchos dólares’ en intervenir, que los pagos de deuda están en riesgo, y mucho más».

En otro apartado, Domínguez sostiene: «En lo político, las operaciones pueden ser aún más grandes. La realidad es que, en diciembre, el Gobierno y sus aliados verán reforzada su capacidad para defender el equilibrio fiscal. El programa monetario es sólido, porque hay un BCRA capitalizado, pocos pesos y superávit fiscal».

