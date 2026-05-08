Sin clases y con doble alerta por lluvia y viento: cómo seguirá el clima este viernes 8 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes en Mar del Plata una jornada protagonizada por ráfagas fuertes y chaparrones.

El clima en Mar del Plata para este viernes 8 de mayo estará protagonizado por una doble alerta amarilla por lluvia y viento fuerte, en medio de una jornada atípica por la decisión del municipio de suspender las clases en todos los turnos y niveles.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 9ºC por la mañana. Además, se sostiene el alerta amarillo por viento del sudoeste a entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 50 y 59 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 14 ºC, la máxima esperada para hoy. Entre la tarde y la noche regirá una alerta amarilla por lluvia, con valores de precipitación de hasta 50 milímetros.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 9 ºC, al igual que al intensidad de las ráfagas, que soplarán a entre 42 y 50 km/h.

Alerta amarilla por lluvia: recomendaciones

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta amarilla por viento: recomendaciones

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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