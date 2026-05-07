El Municipio informa la suspensión de clases para este viernes en todos los turnos y recomienda extremar recaudos ante la situación meteorológica

Esto implica evitar la circulación por la vía pública (salvo que sea estrictamente necesario), asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido. Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que, según la actualización de los informes elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional, se han agravado las condiciones climáticas para las próximas horas. Se espera un aumento en la intensidad del viento del sector sur y sudoeste, el cual afectará a todo el sur de la provincia.

Por tal motivo, el intendente municipal Agustín Neme -luego de recibir el último informe del Comité de Contingencia- ha decidido suspender las clases este viernes en todo el ámbito de General Pueyrredon y en todos los turnos.

Además, se recuerda a la población tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.

Asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

No sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

La intención es mantener a resguardo a la mayor parte de la población. Desde el Municipio se afirmó que los reclamos por caídas de árboles y postes se han incrementado en las últimas horas

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