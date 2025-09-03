Sin ganas de votar: un informe revela que el 40% de los primeros votantes no tiene interés en las elecciones

Desde el Observatorio Electoral de la Unmdp realizaron encuestas en estudiantes secundarios marplatenses con 16 y 18 años. Hay falta de información e indecisión, aunque el 53% considera que votar puede generar cambios.

Un informe del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional relevó que más del 40% de los primeros votantes de Mar del Plata muestra desinterés o indecisión ante las elecciones.

El sondeo se llevó a cabo a través de encuestas a estudiantes secundarios de distintas escuelas de la ciudad, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, que votarán por primera vez en las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

Según las autoridades universitarias, la medición buscó conocer el nivel de interés, el grado de información y las expectativas de los jóvenes frente a su primera experiencia electoral, con la intención de obtener datos que permitan comprender cómo se vinculan con la democracia y el sistema político.

Silvia Berardo, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó que “el fin de estas mediciones es comprender cómo viven los jóvenes su primera experiencia democrática”. “Nos interesa escuchar sus expectativas, dudas y preocupaciones, porque allí encontramos claves para fortalecer la ciudadanía y promover una participación más activa en la construcción del futuro”, manifestó la docente.

Entre los principales resultados del informe, se destacan:

Alta proporción de primeros votantes: el 76,8% de los encuestados vota por primera vez.

de los encuestados vota por primera vez. Desinterés o indecisión: más del 40% afirmó que no le interesa participar en las elecciones o que aún no lo tiene decidido.

afirmó que no le interesa participar en las elecciones o que aún no lo tiene decidido. Impacto del voto: el 53% considera que votar puede generar cambios en la realidad, mientras que el 47% no lo cree o no está seguro.

considera que votar puede generar cambios en la realidad, mientras que el 47% no lo cree o no está seguro. Desconocimiento sobre los comicios: el 44,6% no sabe o no está seguro de qué cargos se eligen en las elecciones del 7 de septiembre.

no sabe o no está seguro de qué cargos se eligen en las elecciones del 7 de septiembre. Confusión sobre el sistema de votación: el 46% desconoce cuál es el formato de votación en la Provincia de Buenos Aires; un 29,6% cree erróneamente que se utilizará la boleta única papel.

desconoce cuál es el formato de votación en la Provincia de Buenos Aires; un 29,6% cree erróneamente que se utilizará la boleta única papel. Mirada sobre el futuro: las percepciones se encuentran divididas. Una mayoría manifiesta visiones negativas -describiendo el futuro como “incierto”, “complicado” o “en decadencia”-, aunque también emergen señales de optimismo, con palabras como “esperanza” y “prometedor”.

Sobre el final, en materia de conclusiones, el estudio hace hincapié en la falta de información electoral y el alto nivel de apatía o indecisión política en los jóvenes próximos a votar por primera vez. Al mismo tiempo, señala la existencia de expectativas positivas y la convicción de que el voto puede ser una herramienta de cambio, y obliga a pensar estrategias para lograr que los jóvenes puedan contar con más información que nos permita fortalecer la participación democrática.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios