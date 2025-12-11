Sin promociones, con nuevos aumentos y menos demanda: el panorama en las carnicerías de cara a las Fiestas

Gustavo Blois, dueño de una reconocida cadena de carnicerías, explicó los motivos de las subas y reconoció que el pollo y el cerdo «ganan terreno, aunque nunca como la carne vacuna».

Ir a la carnicería, elegir el corte que más gusta y pagar en caja sin importar el valor del ticket no es la escena que más se repita, menos en los últimos meses. Las subas en los precios de la carne se hicieron sentir y la falta de promociones bancarias para abaratar los mandados, también. Ante este escenario, la expectativa por el asadito para las Fiestas es cada vez más moderada.

Gustavo Blois, dueño de la cadena de carnicerías El Mudo, confirmó a Mi8 que los mostradores “vienen tranquilos”, aunque “la gente siempre busca el modo de comprar un poco de carne”.

“Notamos muchísimo la merma en el mostrador. Ha disminuido mucho el consumo, que hace meses que viene dañado. Pero así todo, los consumidores se acercan y compran lo que pueden”, deslizó Blois, que consideró que “la carne en relación a otros alimentos, no está tan cara”.

“Hoy, con 15 mil pesos te haces un kilo de milanesas de carne. Depende de donde lo mires, sigue siendo de lo más barato en el mercado. Aumentó su precio y es verdad que bajó el consumo, pero si uno lo analiza, la carne sigue siendo barata”, opinó el empresario, que reconoció que el cerdo y el pollo -”aunque nunca a niveles de la carne vacuna”- ganan terreno entre los consumidores.

“Eso no es de ahora, hace rato sucede. La gente se inclina al pollo o al cerdo cuando no puede comprar vacuna. Pero en nuestro caso, el 80% de las ventas son de carne vacuna”, reforzó Blois.

¿Por qué los aumentos?

Según el dueño de El Mudo, de octubre a esta parte, la hacienda en pie aumentó entre un 25 y 30% y esa variación de precios se trasladó en mayor o menor medida a los valores que figuran en la góndola.

“Si la gente nota aumentos tiene que saber que no es estrictamente por las fiestas, sino porque no hay hacienda. Y eso responde a varios factores: el clima, la falta de stock y la decisión de muchos productores de retener la hacienda para llevarla a otro peso para la exportación o para esperar un cambio en el modo de comercialización”, indicó Blois.

Otro factor que si bien no explica los aumentos, sí le da sentido a la caída del consumo, es la falta de promociones bancarias y descuentos. “Eso ayudaba mucho al consumo. Los beneficios y los descuentos organizaban el consumo, lo movían. Eran medidas que iban directo al consumo”, subrayó Blois, que pronunció en voz alta su deseo de que esas políticas regresen.

