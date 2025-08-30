Sin sol y con lloviznas: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto en Mar del Plata

Aunque todos esperamos que el fin de semana brille el sol y la temperatura sea agradable o al menos acompañe, el destino y el pronóstico nos tiene reservada otra historia para este último finde de agosto.

Como ya se viene anticipando, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un sábado con lloviznas, una temperatura que oscilarán entre los 11 y 15 grados y vientos que soplarán leves del este, durante todo el día.

El domingo, lejos de mejorar, el clima empeora: pasaremos de lloviznas a lluvias y a fin de tarde, luego de haber rotado el viento hacia el noreste, las ráfagas soplarán a 60km por hora.

La temperatura no será muy distinta: la mínima prevista es de 12 y la máxima de 15.

