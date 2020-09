SIN TRABAJO, NO HAY FUTURO PARA NINGÚN PAÍS, SIN EMPRESAS NO HAY EMPLEO, SIN PRODUCCIÓN NO HAY SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE

Las entidades del sector privado productivo, generador de bienes y servicios en la ciudad, convocaron a una conferencia de prensa este jueves 10 a las 11hs se presentan ante sus representantes municipales, provinciales y nacionales, para reiterar que: «Cuando se repiten una y otra vez las mismas recetas, es imposible esperar resultados diferentes. Hay que pensar otros caminos: baja de impuestos para reducir la evasión y hacer crecer el número de contribuyentes, apoyo a las PyMEs, apertura del país a inversiones, aseguramiento de los servicios

esenciales, como la salud y la seguridad y por sobre todo, el fortalecimiento de la justicia como vía privilegiada para poder pensar en un país que pueda tener futuro. Sr. Intendente, funcionarios, concejales, representantes en la legislatura provincial y nacional necesitamos certidumbre para poder tomar decisiones, queremos conocer qué es lo que están analizando nuestros representantes, cuáles son los escenarios posibles para los próximos meses y, en consecuencia, exigimos contar con planes alternativos para poder saber cómo acomodar nuestras empresas y resolver si es posible o no sobrevivir a esta paralización, que se prolonga al tiempo en que se resuelven las soluciones sanitarias. La incertidumbre es fuente de costos y el más preocupante es aquel costo económico, social e incluso político que va asociado a la irreversibilidad. Empresa que cierra implica puestos de trabajo que se pierden, achicamiento del mercado, empobrecimiento general del proyecto de ciudad. Mar del Plata aporta diez veces más de lo que recibe al Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que un año sin temporada será devastador para la ciudad. Éste es el momento trascendente para adoptar las decisiones políticas que se necesitan. No se trata de la disyuntiva turismo vs. salud; se trata de apoyar la producción y el trabajo como sostenes del propio sistema sanitario, para que, aportando los recursos necesarios, podamos seguir cuidándonos. El sector productivo está protocolizado y preparado para cumplir adecuadamente con las medidas de prevención, pero la suerte está echada. O abrimos para trabajar con los cuidados necesarios, como ya hemos demostrado saber funcionar (con la ayuda fiscal y financiera que Estado pueda brindarnos – reducción del IVA, tasa “cero” en créditos, entre otras -) o cerramos nuestras empresas para recibir un

salvataje económico que impida nuestra extinción. No avizoramos otras salidas. Hace años que la enorme presión fiscal viene asfixiando nuestras empresas, sin dar evidencia de solución de los problemas más acuciantes de nuestro país, tales como la pobreza, el desempleo, la seguridad o la propia salud. Ha llegado la hora de modificar estos viejos esquemas que se apoyan en la inequidad y la falta de eficiencia e ir hacia la eliminación de privilegios, la transparencia y el control de gestión y la baja del gasto público innecesario. Los presupuestos deben ser herramientas para brindar ayuda social efectiva, a través de la promoción de empleos formales, recuperando así una cultura del trabajo que

será la única vía que nos permitirá salir, en forma efectiva, de este pozo que el coronavirus profundizó» . Convocan:

AEVYT MAR DEL PLATA Y SUDESTE

UCIP Unión de la Industria, el Comercio y la Producción

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA

CÁMARA DE GIMNASIOS, NATATORIOS Y AFINES – CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA DE LA RECREACIÓN – CÁMARA TEXTIL

CEBRA Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines

CIARTES Cámara de la Industria de Artes Escénicas Comentarios comentarios