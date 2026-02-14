SKAY Y LOS FAKIRES EN PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA. ÚLTIMAS ENTRADAS!!!

Skay lanzó su primer disco solista en 2002 ¨A través del Mar de los Sargazos» el cual está conformado por canciones que fueron quedando afuera de los discos de los Redondos. Con Colombres, Cuartero, Oscar Reyna (guitarra) y Javier Lecumberry (teclados) avanzó sobre «Talismán» (2004), una placa de once temas de su autoría y un track, «Boggart Blues», compuesto a dúo con Claudio Kleiman. En «Presagio» participa la cantante lírica Eva Faludi. En 2007 lanzó su tercer álbum, llamado «La Marca de Caín». La banda fue rebautizada como Skay y los Seguidores de la Diosa Kali, con modificaciones en el grupo original: Daniel Colombres deja el puesto de baterista y es reemplazado por Mauricio Topo Espíndola. En 2010 salió a la venta su cuarto álbum, «¿Dónde vas?», integrado por once canciones.En el año 2012 la banda pasa a llamarse Skay y Los Fakires y está integrada, además de Skay, por Oscar Reyna en guitarra, Claudio Quartero en bajo, Javier Lecumberry en teclados y «Topo» Espíndola en batería. En el 2013 con la nueva formación graba «La luna hueca», su quinto trabajo discográfico. En 2016 editó su sexto álbum como solista llamado «El Engranaje de Cristal».En agosto de 2019 sale a la luz su séptimo álbum «En el corazón del laberinto». El último trabajo de la banda es «Espejismos», editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.