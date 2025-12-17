Soda Stereo quedó entre las 50 mejores bandas de la historia

La banda argentina fue incluida entre las 50 más importantes de la historia de la música según un ranking internacional, es la única en español y aparece junto a grupos clásicos del rock mundial.

La banda de rock nacional Soda Stereo fue reconocida a nivel internacional al quedar incluida entre las 50 mejores bandas de la historia, según el ranking publicado por el sitio especializado Global Statistics. En esa clasificación ocupa el puesto 44 y se destaca como la única formación en español dentro del listado.

Rating of Best Music Bands of All Time:



1. 🇬🇧 The Beatles

2. 🇬🇧 The Rolling Stones

3. 🇬🇧 Led Zeppelin

4. 🇬🇧 Pink Floyd

5. 🇺🇸 The Eagles

6. 🇬🇧 Queen

7. 🇺🇸 Nirvana

8. 🇺🇸 The Beach Boys

9. 🇬🇧 Fleetwood Mac

10. 🇺🇸 Metallica

11. 🇺🇸 The Doors

12. 🇺🇸 The Ramones

13. 🇬🇧 The Who

14. 🇦🇺… — Global Statistics (@Globalstats11) December 14, 2025 El ranking está encabezado por The Beatles, seguidos por The Rolling Stones y Led Zeppelin, y reúne a grupos que marcaron la historia del rock y la música popular durante décadas. En ese contexto, la presencia de Soda Stereo representa un caso excepcional por su origen latinoamericano y su idioma.

Los homenajeados Charly Alberti y Zeta Bosio de Soda Stereo, y Eduardo Bergallo en los Premios Especiales Latin GRAMMY 2023. 12 de noviembre de 2023.

Creada en 1982, la banda integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti logró una proyección que superó ampliamente las fronteras de Argentina. Con giras internacionales, discos exitosos y canciones que aún mantienen una fuerte presencia en radios y plataformas digitales.

El reconocimiento no solo apunta a la popularidad del grupo, sino también a su influencia cultural y musical en la región. Soda Stereo fue una de las primeras bandas argentinas en consolidar un sonido propio con llegada masiva en distintos países de América Latina.

La próxima gira de Soda Stéreo

El anuncio del ranking coincide con la confirmación de una nueva gira internacional titulada Soda Stereo Ecos, que comenzará en marzo de 2026 y se extenderá hasta septiembre. El recorrido incluye presentaciones en Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y España.

Fundada en 1982, Soda Stereo sigue marcando historia en el rock. El grupo logró un puesto histórico entre gigantes como The Beatles y Queen.

Luego del fallecimiento de Gustavo Cerati en 2014, tras permanecer en coma desde 2010, Bosio y Alberti retomaron actividades vinculadas a la banda. Entre ellas la producción musical del espectáculo Sép7imo Día, creado por el Cirque du Soleil como homenaje a Soda Stereo.

La banda ya había realizado una gira previa entre 2020 y 2022, con funciones en distintas ciudades del continente. El nuevo tour y este reconocimiento internacional reafirman la vigencia de su obra y su lugar dentro de la historia de la música.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios