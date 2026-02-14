¿Sol para los enamorados? Cómo estará el clima este sábado 14 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados.

En la mañana se presentarán unos cálidos 18 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector noreste, con ráfagas de entre 42-50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 24 grados, la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado.

Finalmente, en la noche de este sábado, la temperatura bajará hasta los 19 grados. Mientras que las ráfagas aumentarán su intensidad hasta los 60 km/h.

Fuente: Mi8

