Suárez no va más, ¿y Messi?

Mientras Barcelona prescinde de su amigo Lucho y varios más, Messi tiene una decisión tomada que anunciará en breve: las prácticas vuelven el lunes.

Llegó el llamado. Del otro lado, la voz de Ronald Koeman y su español a los tumbos anunciaban que el río no estaba sonando en vano. Así Luis Suárez se enteró de que no será tenido en cuenta para el nuevo Barcelona. “Nadie me dijo que quieran prescindir de mí. Si este es el deseo del club estaría bien que el responsable que elijan hable directamente conmigo”, había dicho el uruguayo el viernes pasado, y ayer fue el primer descarte del plantel después del 2-8 ante el Bayern Munich.

Luego la misma noticia les llegó también a Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti. Pero ninguna resuena tanto como la del goleador de 33 años, el que se irá como el tercer máximo anotador culé en la historia con 198 tantos. Porque esa charla telefónica que duró un solo minuto es un mensaje del club de que el recambio es real y que va en serio. El primero en caer fue nada menos que el mejor amigo de Lionel Messi. Una decisión del neerlandés, al que le dieron todos los fueros para manejarse pero que es imposible dejarla afuera del escenario político que rodea al Camp Nou.

Lo dijo el presidente Josep María Bartomeu (el señalado por todos que se irá en marzo tras las elecciones) quien nombró a siete ‘intocables’ del primer equipo: Messi, Ter Stegen, De Jong, Griezmann, Lenglet, Dembélé y Semedo. Los hechos ya lo empezaron a confirmar. Pero mientras Suárez busca destino después de 21 goles en 36 partidos en esta temporada, la idea está clara. El cambio es profundo. Y mientras Koeman tachaba nombres en su lista, el club publicaba una entrevista al DT. “Es un placer tener a Messi. Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo”, era el otro mensaje del lunes catalán. Leo es el puntal de una renovación de la cual él todavía no confirmó que será parte. ¿Otra señal? De casi nula relación con la directiva, la charla que tuvo frente a frente con Koeman no le dejó las mejores sensaciones al 10. También con contrato hasta 2021, el escenario está más abierto que nunca, tanto que es el que jamás se imaginó: la posibilidad real de dejar al Barcelona. Seguir este año y completar su contrato o plantarse y querer salir ahora, parecen ser las alternativas del rosarino. Mientras lo analiza, alrededor suyo todos hablan. Desde el Inter que está listo para comprarlo, el PSG millonario en donde Tuchel ya le abrió las puertas o la chance de que sea la Premier League con la billetera del City y el estilo de Pep que puedan seducirlo.

Se rompe el mate. Mientras Messi piensa, ve cómo se mueven las fichas y en las próximas horas comunicará su decisión. ¿Qué será del futuro de su amigo Suárez? La idea de ambas partes es acordar y que se vaya libre a pesar de tener un año de contrato, ni siquiera esperar una oferta o un rédito económico para un nueve todavía muy vigente. En Cataluña cuentan que Griezmann podría ocupar ese lugar como nueve, pero la opción de Lautaro Martínez vuelve a tomar fuerza siendo del gusto de todos: dirigencia, técnico y con afinidad con Messi en la Selección. El próximo lunes 31 el plantel está citado para empezar la pretemporada pensando en La Liga que comenzará el 12 de septiembre (para los que no jugaron copas). Cuando el ideal para la 2020/21 era volver a formar la MSN, ahora sólo queda la M de un Messi que en la brevedad informará cuál es su postura. Suspenso…

Las cartas se están jugando. Y Suárez ya no está sobre la mesa. Un ítem más pero que no pesará en una decisión más global de Lionel. Dejar el único club de su vida, la ciudad que lo recibió hace 20 años y donde su familia está muy cómoda, excede la situación del uruguayo. El club cuenta con el 10 y así lo comunica, se ata a ese contrato hasta 2021 con cláusula de 700 millones de euros. El recambio ya es oficial, sólo falta saber de qué lado estará Messi… A esperar.

Fuente: ole.com.ar

Comentarios

comentarios