Sube más la temperatura: cómo estará el clima este martes 6 de enero en Mar del Plata

Luego de un lunes en el que volvió el calor a «La Feliz», el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un nuevo día del playa con más de 30º C de máxima.

Volvió el calor en estos primeros días del verano en Mar del Plata, y este martes 6 de enero aumentará la temperatura y estará ideal para ir a la playa.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura será de 25º C a la mañana, con una máxima de 31º C por la tarde. A la noche bajará a 25º C.

El cielo estará parcialmente nublado al principio del día, pero a la tarde estará mayormente nublado y a la noche nublado, con una mínima probabilidad de precipitaciones (0 a 10%).

En cuanto al viento, primero soplará siempre desde el noroeste: primero a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 km/h. Pero a partir de la tarde empezará a disminuir su intensidad, ya que a la tarde será de 13-22 km/h y al anochecer de 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios