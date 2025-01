Sudamericano Sub 20: ¿qué hará la Conmebol con el torneo que debe disputarse en Venezuela en medio de la tensión por Nicolás Maduro?

La tensión en Venezuela va en aumento con la asunción de Nicolás Maduro a su tercer mandato presidencial. Y también crece la incertidumbre sobre la disputa del Sudamericano Sub 20, que debería iniciar el próximo 23 de enero en las ciudades de Lara y Valencia, y cuyo Hexagonal Final -con cuatro boletos al Mundial de la categoría- está programado en Caracas, donde la situación socio-política sigue aumentando la temperatura. La Conmebol volvió a insistir en que se encuentra «monitoreando los hechos en todas las áreas» y que una reunión acerca de una posible definición entre las diez federaciones miembro no estaba prevista en agenda.

«Hay monitoreo general de la situación en todos los contextos, todas las áreas involucradas», afirmaron fuentes de la Conmebol a Clarín. Se trata del mismo panorama que se detalló el martes, cuando la advertencia que lanzó temprano la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había hecho encender las alarmas no solo en Argentina, sino también en otros países del continente.

A partir del encarcelamiento del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, ahora la ministra de Seguridad le pide a la Conmebol que cambie la sede del torneo que se desarrollará del 23 de enero al 16 de febrero. «Esto nos ha llevado a pensar y estamos trabajando un protocolo para que tengan claro cuáles son los lugares a los que un miembro de una fuerza de seguridad o un argentino corre riesgo. ¿Nuestra Selección sub 20 puede ir a Venezuela, no los pueden tomar de rehenes?», afirmó la ministra.

«Es una decisión porque después de lo que nos pasó no sabemos lo que nos va a pasar. ¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar? ¿Qué diferencia puede haber entre tener (detenido) a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ‘Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía’, y a ese lo agarran. Entonces, es un riesgo», completó Bullrich.

En el mismo sentido se expresó este viernes el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, quien afirmó que su país analiza «activar gestiones» para pedir la suspensión del torneo. «Yo no creo que se pueda poner por delante el fútbol ante una situación política tan trascendente. A mí me parece un poco ridículo que se vaya a jugar un campeonato internacional de fútbol en un país que no respeta las libertades y que además, como en el caso de la Argentina, pone en riesgo la libertad de nuestros jugadores», señaló en declaraciones a radio Mitre.

Por otra parte, consideró que Argentina no debería viajar al Sudamericano «porque en Venezuela hay un régimen dictatorial».

A esas declaraciones se plegó también el Gobierno de Uruguay, que según indicó la agencia internacional española EFE, no está de acuerdo con que el Sudamericano Sub-20 se dispute en Venezuela. Chile, Brasil y Colombia también repudiaron lo ocurrido en Venezuela y habían exigido una verificación independiente de los resultados de las elecciones del 28 de julio pasado como condición para reconocer la victoria de Nicolás Maduro.

