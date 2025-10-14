Mirador Virtual Mobile

Superlógico y Rocambole en una noche 100% redonda en Plaza de la Música Mar del Plata

ARCHIVO
9

El sábado 18 de Octubre – 21hs –  SUPERLÓGICO, la banda que rinde homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará en una noche única en la Plaza de la Música.

Noche 100% Redonda con los clásicos ricoteros de siempre, DJ Y VJ toda la noche.

Además contaremos con la participación estelar del gran Rocambole, que estará presentando su muestra Arte, Diseño y Contracultura y los primeros que lleguen podrán ver la proyección del documental Piedra que Late.

Las entradas ya están a la venta por Articket

SUPERLÓGICO es la primera banda en homenajear a un artista del rock argentino, ni más ni menos que a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Superlógico debutó en el 2004 en Chascomús Rock y su trayectoria fue gestándose por el boca a boca.

Años después sentaron sus bases en el Teatro de Flores donde realizaron hasta el día de hoy más de 200 shows. Recorrieron el país con múltiples presentaciones y en 2023 hicieron su primer LUNA PARK.

Su carrera continúa hasta el día de hoy transmitiendo el legado ricotero en cada show.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Argentina, en el…

Oct 14, 2025 2

Hidatidosis . Vínculo…

Oct 14, 2025 11