Superlógico y Rocambole en una noche 100% redonda en Plaza de la Música Mar del Plata

El sábado 18 de Octubre – 21hs – SUPERLÓGICO, la banda que rinde homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará en una noche única en la Plaza de la Música.

Noche 100% Redonda con los clásicos ricoteros de siempre, DJ Y VJ toda la noche.

Además contaremos con la participación estelar del gran Rocambole, que estará presentando su muestra Arte, Diseño y Contracultura y los primeros que lleguen podrán ver la proyección del documental Piedra que Late.

Las entradas ya están a la venta por Articket

SUPERLÓGICO es la primera banda en homenajear a un artista del rock argentino, ni más ni menos que a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Superlógico debutó en el 2004 en Chascomús Rock y su trayectoria fue gestándose por el boca a boca.

Años después sentaron sus bases en el Teatro de Flores donde realizaron hasta el día de hoy más de 200 shows. Recorrieron el país con múltiples presentaciones y en 2023 hicieron su primer LUNA PARK.

Su carrera continúa hasta el día de hoy transmitiendo el legado ricotero en cada show.

