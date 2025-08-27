Suspendieron al juez Martín Poderti, acusado por el robo de monedas de oro

Lo definió por unanimidad el Consejo de la Magistratura al aprobar que sea sometido a un jury en busca de su destitución.

El juez Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, fue suspendido de su cargo este miércoles por el Consejo de la Magistratura de la Nación al aprobar que sea sometido a un jury para evaluar su destitución. Es que el magistrado está acusado en una causa penal de haberse robado 144 monedas de oro mientras era secretario en un juzgado de San Martín.

A 20 días del dictamen emitido por la comisión de Acusación del organismo, este miércoles se llevó a cabo una reunión plenaria extraordinaria del Consejo de la Magistratura de la Nación, encabezada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, donde por unanimidad se resolvió suspender de su cargo al juez federal Martín Poderti, que ocupa desde noviembre de 2023 uno de los tres puestos del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

La suspensión se aprobó como parte del expediente que también dispuso la apertura del procedimiento de remoción por la causal de mal desempeño al considerarse “un grave desorden de su conducta” por la causa judicial que avanza en su contra y que está encaminada a resolverse en un juicio oral.

De esta manera, Poderti será sometido a un jury en el que se deberá definir si se lo remueve definitivamente o no de su cargo como juez. Ese jury estará encabezado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y, ante él, la acusación por parte del Consejo de la Magistratura la llevarán a cabo los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi y el juez de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, según se votó también este miércoles.

Antes de la votación del inicio del proceso de jury y de la suspensión de Martín Poderti, el senador Luis Juez, presidente de la comisión de Acusación, cuestionó en duros términos la defensa que hizo el magistrado cuando semanas atrás asistió al organismo y donde deslizó que la investigación en su contra fue armada y vinculó su surgimiento con condenas que dictó contra bandas narco en Mar del Plata.

“La defensa de Poderti me pareció horrible. No podía creer que se defendiera con una prueba de manera tan poco racional“, afirmó el senador y, sobre una de las medidas de prueba que propuso Poderti, apuntó: “Que un magistrado planteé como argumento defensivo la carta de un preso que él mismo condenó y que le decía que le habían armado una causa como a él me parece realmente una maniobra dilatoria”.

A partir de que su suspensión se efectivice en las próximas horas, el TOF de Mar del Plata volverá a quedar con uno de sus tres puestos vacantes, y en paralelo el magistrado dejará juicios en los que actualmente participa, entre ellos uno por crímenes de lesa humanidad, conocido como Subzona 15 III, que se lleva a cabo desde octubre de 2024 y que permanece en la etapa de recepción de declaraciones testimoniales. Su puesto en ese juicio deberá pasar a ser ocupado por el juez suplente designado, Enrique Méndez Signori.

LA CAUSA CONTRA PODERTI

De acuerdo a datos que se desprenden de la causa judicial contra el juez Poderti, el faltante de 144 monedas de oro de la caja de seguridad de una sucursal de San Isidro del Banco Nación fue detectado cuando el juez que tenía a cargo su resguardo ordenó devolverlas a su dueño tras el fin de una investigación.

De esa manera, para los investigadores el robo se produjo entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, cuando Poderti se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro por lo que tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar.

La acusación, en concreto, sostiene que el ahora juez de Mar del Plata entró 19 veces al sector de cajas de seguridad donde se encontraban secuestradas las monedas desde noviembre de 2017.

Durante su declaración indagatoria Martín Poderti había rechazado la acusación y, si bien reconoció haber ingresado a la caja de seguridad, dijo que fue por un “exceso de celo profesional” y para resguardar allí “documentación, papeles de trabajo, fotocopias de trabajo, y papeles muy sensibles que estaban bajo su conocimiento”.

Y eso mismo sostuvo al declarar en el Consejo de la Magistratura, donde también esbozó una posible complicidad bancaria para el avance de la acusación en su contra. También apuntó contra las autoridades judiciales que llevan adelante la investigación en el Juzgado Federal N°1 de San Martín y deslizó que la investigación fue armada en su contra. “Me quieren sacar del medio”, aseguró.

Fuente: Quédigital

