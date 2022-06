TACCONE: «¿Multas demagógicas o un proyecto enserio?»

El concejal señaló que “es un proyecto demagógico y efectista que no tendrá ningún impacto sobre la realidad. El desafío es regular una actividad que asegure la tranquilidad de los vecinos, y ese fue el proyecto que presentamos desde nuestro bloque. Esta ordenanza que se aprobó no lo va a lograr”.

Taccone remarcó que “el mismo gobierno que no puede resolver los problemas entre vecinos, que no puede controlar el uso de cascos en las motos o la alcoholemia, el mismo municipio que no regula la venta ambulante, nos quiere hacer creer que con una multa va a poner en jaque a las mafias de la trata y de la droga”.

Desde el bloque de Acción Marplatense se presentó otra propuesta para generar una regulación de la actividad “propusimos que la Municipalidad de General Pueyrredon recoja las inquietudes provenientes de vecinos y vecinas, así como de los diferentes sectores y comunidades, y de esa forma generar una regulación que asegure la tranquilidad de los vecinos frente a una decisión de otro vecino de ejercer personalmente la prostitución”.

Para finalizar, Taccone añadió que “hoy la municipalidad, en lugar de buscar una solución para un problema complejo hace demagogia con una multa, lo que potencia los problemas y no aporta soluciones. Esa misma municipalidad hoy amenaza con una multa a las mafias que instrumentan el negocio de la oferta sexual callejera”.

