Taccone: «Pediremos de nuevo su tratamiento cuando reabran la sesión»

Los concejales de Acción Marplatense, Horacio Taccone y Paula Mantero, anticiparon que en la continuidad de la sesión del Concejo Deliberante interrumpida, volverá a pedir el tratamiento de los expedientes que no se quisieron aprobar el viernes. Se trata de: 1) La iniciativa para contratación de intensivistas para la emergencia con remuneraciones extraordinarias; 2) la iniciativa denominada Con Protocolos, todo Permitido, que apunta a reactivar el trabajo con procedimientos acordados de prevencion y 3) autorización integral para permitir la Gastronomía en veredas y terrazas al aire libre.



«La sesión del viernes fue boicoteada por los que incumplieron el acuerdo previo, reglamentariamente concretado, para darle despacho a las tres iniciativas» señalo Taccone. «Vamos a volver a insistir porque los marplatenses necesitan que se refuercen las terapias intensivas porque el sistema de salud está colapsando y también hace falta habilitar el trabajo con prevencion» continuó. Agregando también que el viernes «se enojaron porque les dijimos que hay que trabajar también desde las bancas, y no estar todo el tiempo haciendo política chica. Mar del Plata sufre y ellos se dedican a especulaciones menores. Algunos huyeron de la Comisión de Reactivación hace rato, pero no es que fueron de ahí a buscar médicos para el Hospital Interzonal. Se fueron a rascarse a sus cómodas oficinas esperando la desgracia social les de algún rédito» continuó. Señalando por último que “Nosotros no estamos para eso; estamos para trabajar por los vecinos con propuestas concretas. Estás tres iniciativas tienen que tener sanción porque son una necesidad clara de los vecinos y vecinas de la ciudad. Si hubieran tenido la firma de otro también las votariamos como hemos con hecho con todas las que nos parecen buenas aunque provengan de otro sector político», concluyo.

Mientras, la búsqueda de firmas por la web, para respaldar la iniciativa Con Protocolos Todo Permitido ya se acerca a las 3.000 firmas. http://chng.it/rCRkMn5DzJ

