Tareas de mantenimiento y mejores de EDEA para este martes en Mar del Plata

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este martes 14 de octubre en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata.

Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red se realizarán de avenida Mario Bravo a Navarra y de Cabrera a La Pasionaria en el horario de 08:15 hs a 11:15 hs, y también de avenida Carlos Gardel a Ciudad de Dolores y de Rosales a Carasa en el horario de 08:15 hs a 11:45 hs.

Además, en Hipólito Yrigoyen al 1300 en el horario de 08:30 hs a 10:30 hs y de Autopista J. Newbery a Bahia San Blas y de Pesquero Nomade a Cabo Hornos en el horario de 08:30 hs a 10:30 hs y de Av. Quinteros a Haras Comalal y de Av. J. B. Justo a El Alazan del Barrio Hipodromo en el horario de 08:00 hs a 12:00 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

