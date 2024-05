Taxistas se reúnen con el jefe de la departamental por la oleada de robos violentos

A instancias de la oleada de robos violentos que padecieron en la última semana, referentes de las distintas entidades que representan a conductores, propietarios y choferes de taxi mantendrán una reunión con José Segovia, jefe de la Policía Departamental.

La cita está prevista para el viernes 10 de mayo a las 16 en la sede policial de Gascón y Entre Ríos. “Es una reunión para exponer lo que venimos viviendo y pedir más controles policiales para prevenir este tipo de situaciones”, señaló Pablo Martín Sánchez, dirigente de la Sociedad de Conductores de Taxi.

“Volvimos a pedir reunión con el Municipio, pero aún no obtuvimos respuestas. Hace más de un mes y medio que nos juntamos, pero no vimos medidas o políticas después de esa reunión. De hecho, todo lo que pasó esta semana no hubiese pasado si se hubiese reforzado el control”, deslizó el dirigente, que dijo que “hay que rever cómo están funcionando el sistema de cámaras del COM”.

“De uno de los últimos asaltos que fuimos víctima, no tenían registros de nada”, disparó Sánchez.

Entre esos hechos que destaca el conductor, se destaca el de los robos a taxistas en el barrio Jardín de Peralta Ramos, donde los delincuentes trasladan a los choferes hasta una calle sin salida y en ese lugar, los violentan y los asaltan.

Fuente: MI8

