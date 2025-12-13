Tecnoadicciones: los efectos en la salud de los adolescentes

En diálogo con LU9, en la tarde de la radio, Lucas Tosi, psicólogo especializado en el abordaje de las adicciones, analizó las problemáticas transversales de las ludopatías en los más jóvenes

En diálogo con LU9 Mar del Plata, charlamos con Lucas Tosi, psicólogo especializado en el abordaje de las adicciones, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ex psicoterapeuta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, respecto a la ludopatía y los consumos problemáticos digitales en niños, niñas y adolescentes.

Tosi señaló que, si bien en los últimos años el foco público se puso en los adolescentes, se trata de un fenómeno transversal que comienza en edades muy tempranas. «Hoy el escenario digital es absolutamente familiar para ellos. Hay un proceso de naturalización que empieza en la infancia y que prepara el terreno para las apuestas online y los casinos virtuales», explicó.

Según el especialista, la pandemia aceleró una problemática que ya venía gestándose: «Lo que nosotros llamamos realidad virtual y realidad material, para los adolescentes es una sola realidad. No hay una frontera clara, y eso complejiza mucho la posibilidad de poner límites».

Límites difusos y recompensas inmediatas

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la dificultad para establecer límites saludables. Tosi advirtió que «las plataformas están diseñadas bajo un modelo de enganche, priorizando la recompensa inmediata y minimizando la percepción de pérdida». En ese sentido, comparó estas lógicas con otros consumos digitales: «Funcionan igual que muchas aplicaciones de compra: generan bienestar inmediato, enmascarado en un contexto lúdico».

El problema, sostuvo, es que esa dinámica afecta procesos fundamentales del desarrollo. «El límite es esencial para estructurar la mente y para aprender tolerancia a la frustración. Pero en estos consumos no hay un freno previo: el límite lo termina poniendo el cuerpo, cuando ya no comen, no duermen o pasan horas sin atender necesidades básicas», alertó.

Videojuegos, apuestas y nuevas subjetividades

Consultado sobre si estas prácticas pueden considerarse adicciones, el psicólogo propuso una distinción clave. «No todo es adicción. Hay que diferenciar entre adicción y consumo problemático. Que no sea una adicción en sentido estricto no significa que no sea grave», aclaró.

Sin embargo, reconoció que existen similitudes con otras adicciones: «Aparecen fenómenos como la tolerancia, la abstinencia o la desensibilización. Cada vez se necesita más estímulo para obtener el mismo efecto». Aun así, remarcó que los abordajes deben ser específicos: «Estamos frente a nuevas mentes, nuevas subjetividades, atravesadas por una cultura digital desde el nacimiento».

El rol de las familias y la escuela

Tosi subrayó la importancia de una parentalidad activa y comprometida. Citó estudios de UNICEF que analizan distintos estilos parentales y advirtió sobre los extremos. «Ni la prohibición absoluta ni la resignación son caminos saludables. Lo que se recomienda es el monitoreo: involucrarse, informarse, preguntar y generar diálogo», sostuvo.

En ese marco, remarcó que no se trata de descalificar los consumos digitales, sino de comprenderlos. «Cuando uno pregunta, descubre mundos complejos, pero también una ausencia de narrativa. No hay relato, hay premios inmediatos. Y eso impacta en cómo se construye la subjetividad», explicó.

Como estrategia concreta, mencionó propuestas familiares como establecer días de «desintoxicación digital». «Puede ser un ejercicio lúdico, donde toda la familia se involucre y se habilite otro tipo de encuentro», señaló.

Dinero virtual y percepción distorsionada

Otro punto de preocupación es el vínculo entre apuestas online y billeteras virtuales. «El dinero es un gran tema en el consumo problemático. Hay una percepción absolutamente distorsionada del valor del dinero y del tiempo», afirmó.

Para Tosi, la ausencia de dinero físico favorece el ocultamiento del gasto real. «Se pierde la noción del esfuerzo y del simbolismo que tiene el dinero. Se habla de millones apostados, pero sin registro concreto de lo que se pierde», indicó.

Incluso advirtió sobre un cambio cultural más profundo: «Hay adolescentes que consideran el trabajo dentro del sistema de apuestas online como una actividad laboral válida. Eso también transforma la concepción del ingreso al mundo del trabajo».

Prevención, políticas públicas y regulación

Hacia el cierre, el especialista remarcó que la comunicación es el principal factor preventivo. «La comunicación directa, afectiva y auténtica en las familias es clave para prevenir consumos problemáticos», afirmó.

No obstante, sostuvo que el desafío excede el ámbito familiar. «Hace falta una mirada de salud pública, con políticas de Estado, formación profesional y regulaciones claras, especialmente en publicidad e influencers. Hay un bombardeo sistemático que como sociedad todavía no resolvimos», concluyó.

Fuente: LU9 Radio Mar del Plata

