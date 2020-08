Temporada 2021: «Sabemos que los resultados van a ser magros»

Así lo expresó Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en el marco del proyecto para la asistencia tributaria al sector turístico que se tratará este viernes en el Concejo Deliberante. Además, habló sobre los protocolos de cara al verano y sobre el proyecto de corredores gastronómicos.

El sector del turismo está a la espera de la próxima sesión del Concejo Deliberante en la que se seguirá tratando el proyecto de ordenanza que busca brindar una importante asistencia tributaria a establecimientos gastronómicos, hoteleros, operadores turísticos, salones de fiestas y actividades afines.

El titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Avedis Sahakian, expresó conformidad al proyecto en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, a pesar de que buscaban la «exención de todos los impuestos», según indicó. «Pero no es sostenible en la realidad y este es un acuerdo al que hemos llegado», apuntó.

Sin embargo, aclaró que «es un alivio«. «Los hoteles están cerrados hace seis meses y mucha actividad gastronómica está totalmente paralizada. Salvo algunos que han tenido un poco más de trabajo, pero en realidad la situación es muy difícil para todas las empresas«, manifestó Sahakian.

«Por un lado estamos mirando de qué manera llegar a la temporada y por otro lado, viendo cómo vamos a encararla. Ya sabemos que los resultados van a ser magros por las circunstancias que estamos viviendo«, expuso.

«Necesitamos que sea lo más eficiente posible para poder sostener a las empresas», agregó después.

Corredores gastronómicos

Además del programa de asistencia tributaria que se tratará este viernes en sesión, el Concejo Deliberante buscará aprobar también la creación del programa municipal denominado “Corredores Gastronómicos” tendiente a la “reasignación y adaptación del uso del espacio público” en el marco de la pandemia.

A pesar de que el proyecto inicial señalaba 5 corredores, se designarán en principio a las calles Olavarría, entre Rodríguez Peña y Rawson, y Diagonal Pueyrredon, entre San Martín y Bolívar.

En ese sentido, el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica dijo que, aunque conformes por «las empresas que están ahí, tenemos que mirar para muchos más establecimientos gastronómicos», por lo que esperan «mejorar ese proyecto».

«Si bien esos dos corredores pueden estar bien, quizás podrían sumarse otros más. Esperamos que esta ordenanza en general pueda contemplar a los que no puedan acceder, o tener el algún beneficio», planteó.

En tanto, Sahakian expresó no saber «cuáles fueron los fundamentos para haber elegido esos dos en particular y no otros». De esta manera, insistió en «conseguir soluciones para todos«.

«Hay muchos que no están en esos corredores y que también necesitan alguna herramienta para trabajar que les permita utilizar el espacio público de alguna manera para para poder desarrollarse», indicó Sahakian.

«La gastronomía tiene un montón de establecimientos y posibilidades diferentes y queremos que de alguna manera todas las ordenanzas de auxilio contemplen eso», agregó después.

Al ser consultado por qué calles considera podrían sumarse a los «corredores gastronómicos», Sahakian dijo que «una de las que mayor cantidad de restoranes tiene es Belgrano». «Muchas trasversales del centro tienen pequeñas cafeterías», añadió.

«El punto es qué criterio se va a seguir. Y además si alguna calle no puede ser un corredor como se lo presenta, en el sentido de que se semipeatonalice, que los negocios tengan alguna ventaja con respecto al uso del espacio público», manifestó.

«Habrá que analizar de qué manera, para que puedan sustituir el espacio que se pierde adentro por las medidas de restricción que tenemos«, apuntó Sahakian.

«La idea del empresariado es igualar para arriba, no igualar para abajo», expresó.

Asimismo, reiteró que plantearán «la posibilidad de que sean más que dos». «Si no, que haya otros usos del espacio, por ejemplo en la zona Güemes se usa la calzada con un deck adecuado. Hay que contemplarlo», propuso.

«Hay que buscar buenas soluciones que satisfagan en general a todos, por lo menos la gran mayoría, cuando conseguimos un consenso en que un porcentaje importante se ve beneficiado, es satisfactorio», reafirmó.

Protocolos de cara al verano

Por último, Avedis Sahakian, habló sobre el trabajo que lleva adelante la de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica sobre los protocolos para la temporada 2021 y dijo que «están muy afinados».

En ese sentido se expresó este miércoles la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, quien confirmó que ya hay nueve protocolos homologados «para ser aplicados en todo el territorio nacional» en la temporada de verano, que fue ratificada por el organismo nacional.

Sahakian manifestó que a pesar de estar trabajando «ya hace tiempo», necesitan que haya circulación entre las ciudades. «Los hoteles no van a poder funcionar hasta que no haya transporte y movimiento entre las distintas plazas ciudadanas del país», señaló

«La hotelería está paralizada totalmente. El problema más grande está en cómo sostener esas estructuras y para eso se han hecho diversos planteos«, apuntó el titular de la AEHG.

«No sólo ahora. Anteriormente también, por la necesidad que hay de rever algunas cuestiones impositivas. En este momento se está tratando, pero trasciende todavía esa cuestión, porque poner a funcionar los hoteles va a requerir un esfuerzo financiero que en muchos casos no va a ser posible y por eso se está buscando la asistencia del Estado», concluyó.

Fuente: elmarplatense.com

