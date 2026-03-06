Tensión en el INIDEP: trabajadores denuncian recorte salarial e intimidación de Prefectura en asamblea

En el marco de la reforma laboral, el Director del Instituto resolvió dejar de abonar una parte de los haberes este mes. La jornada de protesta incluyó una asamblea que fue custodiada por fuerzas federales, lo que generó un fuerte repudio gremial.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) llevaron adelante este viernes una jornada de protesta en la sede del organismo tras confirmarse un recorte en sus salarios. La medida, que se resolvió en una asamblea de urgencia, busca visibilizar lo que denuncian como una falta de políticas públicas que deriva en la precarización y el empobrecimiento de los empleados estatales.

El origen del conflicto

Según informaron los representantes gremiales, la decisión del recorte fue tomada de manera unilateral por el Director del Instituto, quien, amparado en las potestades de la actual reforma laboral, determinó dejar de abonar parte del salario correspondiente a este mes. Esta quita impacta directamente en el poder adquisitivo de científicos, técnicos y personal administrativo que ya venían alertando sobre el desfinanciamiento del sector.

Denuncias de amedrentamiento

Uno de los puntos más críticos de la jornada ocurrió durante la realización de la asamblea. Los trabajadores denunciaron que la Dirección solicitó la presencia de personal de la Prefectura Naval Argentina dentro del recinto donde se desarrollaba la reunión.

Desde los gremios repudiaron enérgicamente este acto, calificándolo como un intento de amedrentamiento e intimidación contra quienes ejercen su legítimo derecho al reclamo laboral. «No conformes con recortarnos el sueldo, traen a las fuerzas de seguridad para vigilarnos mientras decidimos cómo defender nuestro plato de comida», señalaron fuentes internas durante la protesta.

Reclamo por políticas públicas

La jornada de lucha no solo se centró en la recuperación del salario recortado, sino también en denunciar un esquema de vaciamiento del organismo. Los trabajadores enfatizaron la necesidad de regulaciones que protejan la labor científica y eviten la precarización de quienes sostienen la investigación pesquera nacional, un área estratégica para la economía del país.

