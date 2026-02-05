Textiles de Mar del Plata indignados con el ministro Caputo: “Si se viste afuera no entiende de indumentaria”

Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, reconoció una primera sensación de “bronca” por las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, al cuestionar a los fabricantes y vendedores de prendas de vestir en Argentina y consideró que “habla del desconocimiento”. “Si él se viste exclusivamente afuera es porque no entiende de indumentaria”, aseguró.

En diálogo con Ahora Mar del Plata y frente a las repercusiones de las declaraciones del funcionario, que no solo fue crítico el sector textil nacional sino que además aseguró que jamás les hizo compras porque dice encontrar mejores precios en el exterior, el empresario reconoció que semejantes expresiones “causan indignación”.

“Ha causado mucho desagrado en el sector porque estamos en una situación muy difícil y muchos de los empresarios, los empleados, estamos tratando de asimilar este cambio de sistema, de política, de paradigma.”, dijo y resaltó que tras dos años del actual gobierno “seguir explicando que el problema de la Argentina es el costo de la ropa me causa indignación, porque hay muchos sectores que son ineficientes en la economía”.

“En lo personal, lo que yo creo, que habla desde el desconocimiento”, detalló el directivo y refirió que Caputo involucra en su postura a algunos amigos que compartirían su costumbre de comprar ropa en el exterior. “Tienen aviones privados”, les remarcó para ubicarlos en un nivel de vida por encima de la mayoría de la población. “El 95% de la población argentina, y él lo tendría que saber porque es ministro, no se viste en el shopping, se viste en locales de barrio o en centros comerciales”, dijo sin olvidar las ferias barriales.

“La ropa no es el sector más ineficiente de la economía. El sector más ineficiente de la economía argentina durante décadas ha sido el sector financiero”, acusó. En defensa del rubro al que representa recordó que “en Argentina hay productos buenísimos y son superiores a muchos que hay en el mundo y con mejores precios”.

Por otro lado puntualizó que en el exterior también hay ropa cara y citó que “Maradona se vestía con camisas de Prada que valían mil doscientos dólares cada una, y con eso no podemos decir que la ropa de Europa es cara”. Contrastó con casos de fabricantes que producen jeans que salen a la venta a 15.000 pesos por unidad.

“Hablar de lo caro que está el jean, cuando las tasas de interés en las tarjetas de crédito, que sufrimos todos los argentinos, de cualquier sector, de cualquier edad y de cualquier situación social, son del ciento ochenta por ciento anual y tenemos una inflación del dos por ciento mensual me produce mucha bronca”, expresó.

Por eso rechazó sus manifestaciones críticas sobre la industria textil argentina y le pidió que se ocupe “de lo que se supone que sabe, que es del sector financiero”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

