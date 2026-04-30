Textura, sabor e historia: el desafío de crear un alfajor con identidad

Del 1 al 7 de mayo se celebra en Argentina la Semana del Alfajor, una fecha que invita a poner la mirada sobre uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía nacional. Pero más allá de la tradición y del consumo masivo, el alfajor atraviesa hoy una etapa de transformación, marcada por consumidores cada vez más exigentes y productores que buscan diferenciarse en un mercado en constante crecimiento.

En la actualidad, ya no alcanza con ofrecer un alfajor “rico”. La calidad del chocolate, la selección de ingredientes, la textura, el equilibrio de sabores y la historia detrás de cada creación se han convertido en factores determinantes.

El consumidor actual está más informado y busca experiencias sensoriales más completas. Al mismo tiempo, productores, emprendedores e industrias apuestan a innovar para destacarse, encontrar identidad propia y conectar con nuevos públicos.

En este contexto, especialistas del sector coinciden en que la búsqueda de identidad se volvió una de las claves del mercado actual. Rescatar sabores regionales, reinterpretar recetas tradicionales o innovar con nuevas texturas son algunas de las tendencias que marcan el presente.

Una de las profesionales que sigue de cerca esta evolución es Lorena Meana, chef patissier, chocolatier y desarrolladora de productos, quien acompaña a empresas, fábricas y emprendedores en la creación y perfeccionamiento de alfajores en distintos puntos del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego; y una trayectoria que también se proyecta a nivel internacional, con desarrollos en Brasil, Perú y España.

Desde su mirada, hoy la diferencia está en lograr productos con identidad propia.

“Cada alfajor tiene una historia. A veces esa identidad aparece en un sabor regional, en una textura particular o en la calidad del chocolate que se elige para potenciar la experiencia.”

Con una amplia trayectoria en asesoramiento técnico, capacitaciones y desarrollo de productos, Meana se ha convertido en una voz de consulta dentro del sector, interpretando tanto las demandas del consumidor como las necesidades del productor.

“Hoy el consumidor está mucho más atento a la calidad. Busca un buen chocolate, sabores equilibrados y texturas que sorprendan. Y el productor sabe que para destacarse necesita ofrecer algo distinto.”

“El chocolate también está ocupando un lugar cada vez más importante. Se revaloriza el buen chocolate, con mayor presencia de cacao y con un perfil más auténtico.”

Así, entre innovación, identidad y tradición, el alfajor argentino continúa reinventándose sin perder su esencia.

Más información: IG @lorena_meana_

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