Tigre le ganó a Aldosivi por la mínima y lidera la tabla anual del Torneo Apertura 2026

Tigre derrotó a Aldosivi por 1-0, en un partido que contó con un primer tiempo cargado de acción, en el partido que disputaron esta noche, en el estadio José Dellagiovanna, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

El delantero David Romero marcó el único gol de la noche, a los 11 minutos, para erigirse como uno de los máximos goleadores del torneo, con cuatro tantos.

Así, el equipo que dirige Diego Dabove lidera la zona B del Apertura, con 13 puntos, mientras que el “Tiburón” es decimotercero, con tres unidades y todavía sin triunfos.

En la próxima fecha, el “Matador” visitará a Central Córdoba, el sábado 21 de febrero a las 21:30, mientras que el conjunto marplatense deberá visitar a Unión, el domingo 22 a partir de las 21:00.

Fuente: NA

