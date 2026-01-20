Todo listo para el lanzamiento de ATENEA

El satélite construido con participación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP será parte de la misión que vuelve a la Luna.

El lanzamiento del microsatélite, previsto a partir del viernes 6 de febrero con posibilidad de extenderse hasta fines de abril de 2026, genera gran expectativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que tuvo un rol clave en su desarrollo. ATENEA partirá desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos y formará parte de Artemis II, el vuelo tripulado de la NASA que orbitará la Luna tras más de 50 años.

El microsatélite ATENEA es un CubeSat de clase 12U, cuyas dimensiones totales son de aproximadamente 30 cm x 20 cm x 20 cm. Tiene como objetivo validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Su misión principal consiste en medir y recopilar información de la radiación en órbitas altas; recopilar datos de GNSS para ayudar al diseño de futuras misiones en órbita alta; y validar un enlace de comunicación de largo alcance junto con la evaluación de componentes de uso espacial.

“Para nosotros es un orgullo que la Universidad Nacional de La Plata forme parte de este hito, que ATENEA pueda volar al espacio junto a los cuatro astronautas”, declaró Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería y director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la misma unidad académica.

Actis agregó que “esta misión significará el retorno de tripulaciones que orbiten la Luna, como lo fue Apolo 8, compuesta por Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, en diciembre de 1968”.

El decano destacó la participación en el proyecto de los ingenieros y estudiantes integrantes del CTA, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, y del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia.

Además de la Facultad de Ingeniería participaron del desarrollo del CubeSat, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.

El decano resaltó que, para la misión Artemis II, la agencia espacial norteamericana realizó una convocatoria internacional a la cual se incorporó la CONAE. Luego la agencia espacial argentina se contactó con el equipo de la UNLP por su experiencia en la construcción del satélite universitario USAT 1. Actis adelantó que también en febrero USAT 1 partirá hacia España para ser integrado en el dispenser que luego se enviará a EEUU para su lanzamiento en junio por SpaceX.

En el proyecto ATENEA los integrantes del CTA tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas del satélite, parte de la estructura, el control térmico y la fabricación de piezas, especialmente las metálicas. En tanto, integrantes del SENyT estuvieron abocados al desarrollo de tres subsistemas electrónicos clave: el subsistema de comunicaciones, la computadora de a bordo (OBC) y un receptor de GNSS. El desarrollo fue integral, abarcando el diseño, el software y la implementación del hardware, es decir, la construcción de los equipos electrónicos. También participaron en la manufactura de otras partes, cables y subsistemas accesorios.

Durante el año 2025 los ingenieros y estudiantes del CTA y del SENyT realizaron minuciosas tareas de armado e integración del microsatélite en una de las salas limpias de la Facultad de Ingeniería. Finalizadas las acciones llevaron el CubeSat al Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en la provincia de Córdoba, donde trabajaron colaborativamente con integrantes de VENG S.A.

Posteriormente, el ingeniero Joaquín Brohme junto a la estudiante Aldana Guilera, ambos integrantes del CTA, viajaron a EEUU junto a miembros de la CONAE donde hicieron entrega del satélite, el cual fue conectado a la cápsula Orión.

El equipo platense está integrado, además, por Sonia Botta, Ramón López La Valle, Facundo Pasquevich, Frida Alfaro, Gaspar Ramírez, Erick Molina, Agustín Catellani, Julián Crosta, Elián Hanisch, Santiago Rodríguez, Gabriel Vega Leañez, Francisco Núñez y Julián Encinas.

El decano además agradeció las gestiones de la Secretaría de Administración, a su vez, a la Dirección de Comercio Exterior que, junto a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, permitieron la importación de los componentes críticos de vuelo en tiempo y forma.

ATENEA es una misión de demostración tecnológica desarrollada en el marco del programa SARE (Sistema de Alta REvisita) de la CONAE, que se enfoca en la producción ágil y de bajo costo de satélites pequeños para observación terrestre y exploración espacial, con participación de diversas instituciones, organizaciones y universidades argentinas. El satélite argentino volará a bordo de la misión Artemis II junto a otros tres CubeSats internacionales y se desplegarán antes del acercamiento lunar.

