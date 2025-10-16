Todo listo para el verano: balnearios confían en el «turismo espontáneo» para tener «una temporada razonable»

La expectativa de los balnearios de la ciudad está puesta en aquellos turistas que elijan la ciudad en el minuto a minuto. El complejo de Punta Mogotes ya tiene un 50% de reservas, pero el turismo espontáneo, evalúan, será «la frutilla del postre».

Pasado el fin de semana largo más importante del año, los operadores turísticos de la ciudad comenzaron a proyectar cómo será la próxima temporada y a trabajar para garantizar los mayores niveles de reserva posibles. En este contexto, Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines de Mar del Plata (Cebra) y Luis García, vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes, confirmaron que durante el fin de semana creció la cantidad de consultas y se potenciaron las reservas.

«Con la subida del dólar la gente especula y piensa antes de reservar, pero estamos recibiendo más consultas y propuestas de reserva como es natural para esta fecha. Normalmente el turista se lleva las propuestas, las analiza y después concreta desde la distancia», explicó Díaz Aguirre.

Balnearios de Mar del Plata.

García, por su parte, dijo que en complejo al sur de la ciudad donde se agrupan 24 balnearios «se confirmó lo que esperábamos: con la dureza del año, lo que tuvimos este fin de semana estuvo por encima de las expectativas. No somos muy optimistas pero la temporada va a ser mejor de lo que preveíamos«, adelantó.

Además, los referentes del sector coincidieron en que se destacan las consultas de «gente de la zona que tiene propiedades y dispone de más tiempo para venir a Mar del Plata, por lo que averiguan por quincenas o meses enteros de carpa cuando vienen a chequear sus departamentos».

En tanto, si bien la Cámara de Balnearios no precisó porcentajes de reserva hasta el momento, en el complejo de Punta Mogotes se registra un 50% de plazas reservadas. «El porcentaje es más bajo que otros años para la época pero hay mucha consulta. La gran incógnita de la temporada va a ser la gente que venga por un fin de semana o algunos días. El turismo espontáneo va a definir la temporada como la frutilla del postre y nos da una expectativa moderada pero satisfactoria. No estamos en niveles de catástrofe sino proyectando una temporada razonable«, evaluó García.

«Confiamos en el turismo espontáneo«, agregó Díaz Aguirre. «Vamos a tener ese público porque hoy tenemos dependencia con el celular, con el control del clima, y eso influencia para tomar la decisión de venir un fin de semana o unos días más. Esas personas vienen a la oficina, piden cotización y hacen lo mismo con el hospedaje y el transporte definiendo a último momento», aseveró.

