¿Todo nublado? Cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una muy leve probabilidad de tormentas entre la mañana y la tarde

Para el cierre de este fin de semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de domingo nublada pero agradable.

En la mañana se presentarán 20 grados, con una muy leve probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10 y el 40% y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas continuará, mientras que la temperatura aumentará a 24 -su máxima esperada- con un viento de intensidad muy leve, alcanzando los 2 km/h desde el sudoeste.

Finalmente, para la noche, el cielo se mantendrá nublado y la temperatura bajará hasta los 21 grados.

Fuente: Mi8

