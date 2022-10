Torneo Regional: Debut con empate para Kimberley

Después de un buen primer tiempo que lo encontró en desventaja cerca del final, el equipo dirigido por Gustavo Noto reacción casi en el cierre del encuentro, empardó las acciones y dejó la tabla de la Zona 8 de la Región Pampeana Sur sin modificaciones ya que Deportivo Pinamar y Atlético Ayacucho también repartieron puntos.

Desde el inicio, la ambición del «Dragón» por buscar el arco rival quedó establecida por como se paró el equipo. A los dos minutos de juego llegó la primera situación clara. Nahuel Manzo, de buen partido, tiró un centro preciso desde la izquierda y por el segundo palo apareció Fermín Iriarte que conectó de cabeza dentro del área chica pero la pelota se fue increíblemente afuera.

Damián Luengo no tardó en hacerse dueño del mediocampo y Ever Ullúa, con mucha movilidad, en ser una complicación para los zagueros del «Decano» que tenían que salir demasiado lejos para poder cortar el juego del «diez». El mismo Ullúa fue el que a los 13 iba a tener la segunda posibilidad para abrir el marcador pero Sergio Del Curto, con los pies, anuló la definición del ex Liniers de Bahía Blanca.

Pasados los 20 el partido bajó un poco el ritmo de juego pero sucedía lo que Kimberley quería. Agustín Restovich no lograba encontrar espacios por derecha, Elías Medina tenía que retroceder hasta mitad de cancha para agarrar la pelota y Pablo De Hoyos no podía en la lucha con Felipe Zabala y Facundo Fernández. Así, a los 24, el «Verdiblanco» tuvo una triple chance para convertir pero luego de una serie de rebotes todo quedó en un córner.

Los minutos pasaban y el partido se alejaba de los arcos. Pero sobre el final de la primera mitad, un pelotazo largo encontró a Pablo De Hoyos sobre el sector izquierdo, Lucas Zeiden salió lejos y el ex Kimberley definió por encima para poner el 1 a 0. Como si fuera poco, segundos antes del pitazo de Franco Campagnoli, Martín Santa Cruz pudo haber marcado el segundo pero su cabezazo se fue al lado del palo.

Para el complemento, Noto metió mano. Sacó a Matías Recalde y puso a Ezequiel Goiburu para ganar velocidad y dinámica por una zona donde le había costado hacer daño. Y más allá de que los segundos 45 minutos fueron imprecisos, trabados y con mucho corte, se notó su participación.

Recién a los 26 iba a haber emociones. Con el ingreso de Marcos Rondanina, Kimberley quedó con dos referentes de área y Ullúa retrocedió para ganar espacios. Pero fue Zabala el que recuperó en mitad de cancha y rompió filas hacia adelante, habilitó al ex Cadetes que se fue abriendo del centro hacia la izquierda y remató apenas afuera.

Ya con Tomás Loscalso por Leandro Páez, el «Dragón» terminó atacando con dos laterales con mayor participación junto con Iriarte. Y en ese insistir constante llegó el empate. Un centro preciso desde la izquierda, Rondanina le ganó la posición a Santa Cruz y puso el «testazo» arriba y a la derecha de Del Curto que solo pudo hacer vista.

Poco más pasó hasta el final que terminó dejando sensaciones encontradas por el resultado pero que reflejó la paridad del desarrollo general. La próxima semana, Kimberley recibirá a Deportivo Pinamar en el «José Alberto Valle».

SÍNTESIS

Atlético Mar del Plata: Sergio Del Curto; Gastón Lastra, Estanislao Silva, Martín Santa Cruz y Cristian Álvarez;, Bruno Vedda y Lucas Chaparre; Juan Ignacio Fernández, Elías Medina y Agustín Restovich; Pablo De Hoyos. DT: Martín Quintas

Kimberley: Lucas Zeiden; Fermín Iriarte, Felipe Zabala, Facundo Fernández y Leandro Páez; Matías Recalde, Damián Luengo, Nahuel Manzo y Enzo Vértiz; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto

Cambios en el ST: Desde el inicio, Ezequiel Goiburu por Recalde (K), 30′ Rodrigo Aranda por Vedda (A), 20′ Marcos Rondanina por Vértiz (K), 38′ Tomás Loscalso por Páez (K), 39′ Tomás Nicoló por Restovich (A) y 45′ Facundo Vega por Manzo (K).

Gol PT: 40′ De Hoyos (A)

Gol ST: 40′ Rondanina (K)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Franco Campagnoli

Cancha: «Pichi Fullaondo» de Atlético Mar del Plata

Comentarios

comentarios