Torre Tanque celebrará 83 años de historia, con música y al aire libre

Este viernes 30 de enero, a partir de las 19, tendrá lugar el acto central por el 83º aniversario de la Torre Tanque en la intersección de Falucho y Mendoza. Será con la participación de destacados artistas locales, en un escenario especialmente montado sobre la calle para que residentes y turistas puedan sumarse a la celebración de manera libre y gratuita.

Según se adelantó desde OSSE, que impulsa el encuentro junto al EMTURyC, la realización contará también con la presencia de autoridades, funcionarios e invitados especiales, y en la oportunidad se dará cuenta de los detalles del plan de mantenimiento, restauración y puesta en valor que se llevó a cabo en el edificio durante el cierre del año pasado. No sólo se trabajó en la fachada con tareas de hidrolavado, sino que también hubo revoque de paredes, nueva pintura interior incluyendo toda la escalera de 194 peldaños hasta el mirador, zinguería y un nuevo sistema de iluminación con artefactos de particular diseño.

“Nos preparamos para un verano como el que estamos viviendo, con la Torre Tanque completa cada día”, indicaron desde la empresa sanitaria municipal. Y agregaron que, tal como la temporada anterior, las puertas del edificio se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8 a 15 y de 18 a 20.45 hs, y los sábados, de 18 a 20.45.

Quienes asistan al festejo del viernes podrán disfrutar de la propuesta de Pablo La Battaglia con su saxo y un repertorio del grupo D-Mol, que integran los músicos Pablo Albornoz y Daniel Susperreguy y que fusiona tango tradicional con música electrónica. El cierre estará a cargo de la Banda de Música “Santa Bárbara” de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

Cabe destacar que ese día, con motivo del desarrollo del evento, se suspenderán el acceso al mirador y las visitas guiadas durante el turno tarde.

Comentarios

comentarios